Omar El Hilali y Joan García dejan su futuro en el aire

El Espanyol deberá hacer caja este verano para cuadrar cuentas y poder reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. El principal candidato a abandonar la disciplina blanquiazul es Joan García, que ha despertado el interés de varios de los grandes de Europa por la gran temporada que está firmando. Además del meta, otro futbolista cuya proyección podría provocar su traspaso es Omar El Hilali.

En una entrevista con 'Esports Cope', el lateral del Espanyol aseguró que "ahora mismo no pienso en lo que pasará en el futuro, pienso en cumplir el objetivo con el Espanyol y dejar al equipo en Primera División". El futbolista marroquí no piensa más allá de este fin de semana: "Luego, lo que tenga que pasar ya se verá en verano. ¿Si el club me dice que me tiene que vender? Ahí ya no hay nada que hacer, al final ahora estoy centrado en este fin de semana y en el objetivo. Ya se verá si me tienen que vender o si me tengo que quedar".

"Capacitados" para ganar al Atlético

Omar no pudo debutar con su selección en este parón internacional, pero se lleva una gran experiencia: "No me esperaba la convocatoria, he ido a disfrutar al máximo, es un sueño hecho realidad. En mi posición me tocan los dos peores (Hakimi y Mazraoui), soy joven, ya tendré tiempo para jugar".

Sobre el partido del sábado ante el Atlético, el defensor blanquiazul comentó que trabajan "para ganar todos los partidos, lo siento así". "Veo al equipo muy capacitado para poder ganar el fin de semana, con nuestra afición, que se prevé que venga mucha gente. Tienes que hacer un partido excelente y que ellos no tengan su día de suerte", añadió El Hilali, que no tiene miedo a jugar en el área después de la polémica arbitral en Son Moix: "Yo no tengo miedo, confío en el arbitraje y en el VAR. Pero hay acciones que puede que en un área sean y en otra no".

Parada del mes para Joan

También habló este jueves sobre su futuro Joan García. El portero del Espanyol, que recibió el premio a la mejor parada de marzo -el segundo consecutivo- por su intervención ante Yangel Herrera, comentó en una entrevista en el canal 'Pizarritas' que "en estos últimos meses o semanas" está "en el mejor momento de la temporada".

"Al principio no es que estuviese mal, pero sí que pensaba que podía subir mi rendimiento. Creo que todavía puedo subirlo más. Estoy contento de cómo he ido evolucionando durante este año y ojalá poder seguir haciéndolo hasta el final", añadió el de Sallent.

El guardameta perico, que podría poner rumbo este verano a un equipo de Champions, aseguró que "a todo el mundo le gusta que hablen bien de él, que se hable de la Selección, pero me lo tomo como un premio, no como una obligación. Yo sigo mi camino, trabajando y con el objetivo de conseguir la permanencia con el Espanyol. Después todo lo que pueda venir de bueno, bienvenido sea".