Omar El Hilali: "Si hay una mínima opción de ir a Europa no nos cerraremos a ella"

El lateral del Espanyol Omar El Hilali afirmó este martes que "si hay una mínima opción de ir a Europa" tras la disputa de la última jornada liguera, contra la Real Sociedad, el vestuario no se plantea "cerrarse a ella".

El cuadro blanquiazul podría terminar séptimo y clasificarse para la Liga de la Conferencia de la UEFA. Al margen de ganar su compromiso, los catalanes deberían esperar a una cadena de resultados escasamente probable, pero factible. "Sería increíble, iremos a ganar", afirmó El Hilali en declaraciones al club.

Por otra parte, el lateral confesó que el vestuario lo ha pasado "muy mal" en la segunda vuelta hasta lograr, en la anterior jornada, la permanencia matemática: "Nos lo merecíamos. Hacías las cosas bien, pero no se daba el resultado. Han sido meses muy difíciles", reconoció.

El defensa avanzó que el Espanyol saldrá a ganar contra la Real Sociedad en el RCDE Stadium. "Qué mejor que hacer un tres de tres (tras ganar a Athletic (2-0) y Osasuna (1-2) ante nuestra familia y nuestra afición. Vamos a por ello", insistió el futbolista blanquiazul.

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Omar El Hilali explicó que el equipo "nunca dejó de creer" en la salvación. "Sólo nosotros sabemos lo que hemos sufrido. El vestuario ha ido en una sola dirección, es lo que nos ha hecho mantener la categoría. El grupo humano es muy bueno, los jugadores son espectaculares. Ha sido el factor clave", reflexionó.