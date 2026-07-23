Omar El Hilali: "Hay que meterse ya el ganar en la cabeza"

El RCD Espanyol concluyó este miércoles su primer stage de pretemporada en Navata y se centra ya en el próximo compromiso amistoso, mientras la dirección deportiva trabaja en traer más refuerzos. Tras derrotar el martes al Pau francés por 4-0, los de Manolo González afrontan ahora una serie de compromisos algo más exigentes.

Así lo ve Omar El Hilali, que le pidió al equipo "meterse ya en la cabeza la mentalidad de ganar partidos". "El stage en Torremirona ha ido muy bien, mucha carga de entrenamientos, un ambiente muy bueno. Nos vamos muy contentos de aquí", explicó el jugador.

El lateral marroquí, en declaraciones a los medios oficiales del club, explicó que "ahora vienen partidos exigentes". "Son duelos de los que nos gustan a nosotros. Tenemos que prepararnos bien para ganarlos, esa es la mentalidad que tenemos que empezar a meternos en la cabeza", dijo.

Omar El Hilali, jugador del Espanyol / RCD ESPANYOL

Amistoso ante el Sabadell

El sábado recibirá el Espanyol al Sabadell -recién ascendido a LaLiga Hypermotion-, a las 10:30 horas en la Ciutat Esportiva Dani Jarque de Sant Adrià. "Estos dos últimos partidos (Olot y Pau) creo que han sido muy buenos para coger sensaciones y ritmo y, a partir de ahora, a estos duelos exigentes hay meterles caña porque hay que ganar desde ya", añadió Omar.

"Son los partidos que nos gustan, partidos que nos van a preparar y nos van a exigir el máximo para la primera jornada de LaLiga. Hay que estar muy preparados y ganar, no tenemos otra forma de ver el fútbol", concluyó el defensor blanquiazul.