Omar El Hilali: "Ganar, la palabra es ganar"

Sin tiempo para lamentaciones, el Espanyol se centra ya en el próximo partido ante el Elche, una nueva oportunidad para romper de una vez por todas con la mala dinámica que suma el cuadro perico en este 2026. Bien lo sabe Omar El Hilali, que da una de las claves para sacar la situación adelante: "Mantener la seguridad defensiva".

El lateral blanquiazul, en declaraciones a los medios oficiales del club, aseguró que ahora "toca arremangarse" y que "no sirve de nada" pensar "en el partido pasado": "Hay que pensar en el Elche, estamos muy ilusionados, con mucha ambición y con ganas de sacarlo adelante".

Preguntado por la abultada derrota frente al Atlético de Madrid, Omar destacó que "el equipo no se dejó ir en ningún momento". "Sabíamos que íbamos a un campo muy complicado contra un rival que todos sabemos de la magnitud que es", apuntó.

Omar El Hilali, lateral del Espanyol / RCD ESPANYOL

El defensor perico sabe que "el resultado no fue positivo", pero quiso quedarse con los aspectos positivos del Metropolitano, como su actuación frente a un Lookman al que logró desesperar: "Nos llevamos también cosas buenas del partido y las cosas que no, pues hay que mejorarlas para este fin de semana hacerlo bien".

Mantener la seguridad defensiva

El del Atlético de Madrid fue un partido extraño. El Espanyol logró adelantarse en el marcador y llegó al descanso con todo igualado tras el empate de Sorloth. "Sabíamos al entrar al vestuario que el resultado estaba ajustado y estaban creando peligro, pero nosotros también. Era muy importante también mantener la seguridad defensiva que creo que habíamos tenido en la primera parte; y al salir nos metieron ese gol que nos condicionó mucho. Como te he dicho antes, en ese campo remontar un resultado es muy complicado y al final el resultado se dio así", añadió el marroquí.

Sensaciones aparte, lo que es una realidad es que el Espanyol encadena ocho jornadas consecutivas sin ganar: "Sabíamos que iba a pasar, al final todos los equipos tienen rachas. Lo bueno de estas cosas es que en cualquier momento pueden cambiar y esperemos que sea esta semana, porque tenemos la ambición y la ilusión de que pueda ser así".

La fórmula es sencilla

Pero todo se afronta con "optimismo": "Sí, siempre lo hemos tenido. Todos los equipos tienen rachas, pero nosotros optimismo siempre lo hemos tenido. A veces han salido las cosas, otras veces no, pero creo que esta semana el equipo está muy mentalizado de sacar los tres puntos porque ya toca".

Y da Omar las claves para ello, para salir de esta crisis: "Sencillo, ganar. Al final la palabra es ganar. Ahora mismo ganar sería un punto de inflexión, un cambio. A partir de ahí creo que las cosas se verían de otra manera, así que la palabra sería ganar". "Hay que incidir en lo defensivo y en lo ofensivo, estamos trabajando día a día para que eso vaya mejorando. Estamos también trabajando mucho lo que es la seguridad defensiva, que creo que es lo que nos llevó a principio de temporada a tener esos resultados y, a partir de ahí, ponerlo en el campo", concluyó el defensor.