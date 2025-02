Omar El Hilali: "España no es un país racista"

Omar El Hilali es una de las piezas clave del Espanyol. El lateral marroquí se ha ganado a pulso un hueco en el once titular de Manolo González y, además, en las últimas jornadas ha dado un paso adelante fundamental para el buen hacer defensivo del cuadro perico.

"Estoy en mi mejor momento, pero no pienso mucho en eso. Pienso en ir partido a partido, en el día a día, hay que tener los pies en el suelo y en el fútbol nunca se sabe. Para mí es pensar en mañana y entonces, en el día siguiente. El fútbol cambia muy rápido y hay que mantenerse con los pies en el suelo", apuntó en rueda de prensa.

El Espanyol logró frente al Alavés los primeros tres puntos a domicilio, una victoria que "ha ido bien para coger un poco de aire" según explicó Omar. "El vestuario está con el míster, estaremos detrás de él y del mensaje que lanza. Estamos muy ilusionados, con muchas ganas, el triunfo del otro día nos ha ido bien para afrontar los partidos que vienen", agregó.

Tras la victoria en Mendizorroza, los de Manolo González tienen por delante la complicada visita al Villarreal. "Estamos preparándolo como una semana normal, aunque es un poco diferente al jugar el lunes. Tenemos plena confianza en poder sacar los tres puntos allí, si no, no iríamos a jugar, para eso no nos presentamos. Veo al equipo entrenar y veo las ganas que tiene, estoy convencido que iremos a sacar los 3 puntos", señaló.

EL RACISMO EN EL FÚTBOL

Preguntado por los insultos racistas que se han producido en las últimas jornadas, Omar El Hilali manifestó que para él "España no es un país racista", aunque lamentó ciertas actitudes: "Seguramente habrá una minoría de personas que no les guste la gente que no es de su país".

"Lo que hace falta es que la gente que va al campo a insultar no entre más, a un campo de fútbol vas a disfrutar y si vas a desfogarte no viene a cuento. La que viene a disfrutar bienvenida, y la que insulte que o entre más en los estadios", añadió.

El excelente rendimiento de Omar en el Espanyol al máximo nivel ya ha despertado el interés de varios equipos. "Yo estoy muy tranquilo, me quedan dos años de contrato, renové hace dos años. Pero en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. Pero estoy tranquilo, estoy enfocado y lo que pase, ya pasará", comentó el futbolista marroquí al respecto.