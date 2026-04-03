Omar El Hilali: "Los cánticos son lamentables, ya sea para los musulmanes, para los cristianos... para todas las religiones"

Omar El Hilali (L'Hospitalet de Llobregat, 2003) es de esos futbolistas que hablan sin tapujos y cuyo discurso va más allá de los clichés que caracterizan al mundo del deporte. El jugador del RCD Espanyol es dueño de la banda derecha perica y, pese a la mala situación actual del cuadro blanquiazul, confía en sacar su mejor rendimiento para lograr cuanto antes la permanencia, soñar con otros objetivos a nivel de club y, por qué no, poder disputar el Mundial 2026.

Nacido en Catalunya pero representante del fútbol marroquí, el canterano perico atendió a SPORT en una entrevista en la que se pronunció sobre los lamentables cánticos vividos el martes durante el España-Egipto, el episodio racista con Rafa Mir en el Martínez Valero y la polémica entre Marruecos y Senegal. También tuvo tiempo Omar para hablar sobre la figura de Manolo González y rompió una lanza en favor de los árbitros pese a que admite que la situación hubiese sido diferente sin esos errores que perjudicaron al Espanyol durante varias jornadas.

Situación del club y de Manolo González

Pregunta: ¿Cómo está el equipo tras esta semana de parón y de desconexión? ¿Os ha sentado bien parar?

Respuesta: Sí, la verdad es que lo necesitábamos. Creo que desconectar un poquito de todo nos ha ido muy bien y veo al equipo con muchas ganas para afrontar el partido del sábado.

El Espanyol lleva 12 jornadas sin ganar después de 5 victorias consecutivas. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo es posible?

Sabíamos que en algún momento íbamos a pasar por un bache así. Nosotros lo teníamos muy claro, pero al final creo que todo el mundo lo ve, que se ha alargado un poquito más de la cuenta. Pero ya te digo, estamos ya enfocados en poder sacarlo este sábado, sacar una victoria, cumplir el objetivo, que creo que todos sabemos cuál es, y a partir de ahí poder respirar un poco más tranquilos, creo que lo necesitamos.

¿El veros tan arriba al acabar el 2025 os ha hecho pensar que todo iba a ir rodado en la segunda vuelta y que iba a ser más fácil de lo que ha sido?

Creo que el tener esas cinco victorias seguidas nos ha hecho decir: "Ostras, hemos ganado cinco, ¿por qué no vamos a ganar más?". Pero, como he dicho antes, sabíamos que en algún momento íbamos a coger una racha negativa, todos los equipos pasan por una racha como esta, pero estamos con ganas de salir de ella, porque una vez entras también puedes salir.

Omar El Hilali, lateral del RCD Espanyol / Valentí Enrich

¿Llegasteis a pensar en luchar por Europa?

Bueno, sí que es verdad que vas escuchando cosas por ahí, el equipo está ahí, tú también lo ves cerquita... Pero dentro del vestuario el objetivo sabemos cuál es. Sí que es verdad que cuando te ves ahí dices: "Vamos a cumplir el primero y luego ya vamos a por más". Pero creo que el objetivo es muy claro.

Bueno, sí que es verdad que vas escuchando cosas por ahí, el equipo está ahí, tú también lo ves cerquita... Pero dentro del vestuario el objetivo sabemos cuál es. Sí que es verdad que cuando te ves ahí dices: "Vamos a cumplir el primero y luego ya vamos a por más". Pero creo que el objetivo es muy claro Omar El Hilali — Jugador del RCD Espanyol

¿Teméis que el equipo siga bajando y tener que pelear por el descenso a final de temporada? ¿Sufres por la salvación sabiendo que hay nueve puntos de distancia?

No, el equipo está en una situación muy diferente por ejemplo a la del año pasado. El año pasado sí que estábamos ahí y decías: "Ostras, puede ser que… uff". Pero no, este año estamos bien, luego lo malo es que la racha te puede un poco desestabilizar en ese sentido, pero estamos muy convencidos de que el objetivo se va a cumplir y lo antes posible.

Lo antes posible son tres jornadas seguidas fuera de casa por ese cambio de LaLiga y la Federación: Real Betis, FC Barcelona y Rayo Vallecano. ¿Qué posibilidades ves para estos tres partidos?

Dentro del vestuario estamos convencidos de que hay que ir partido a partido. Nosotros sabemos que esta semana tenemos que ir a ganar; si no se puede ganar, rascar un punto, pero estamos convencidos de que podemos ganar contra el Betis. Y a partir de ahí enfocarnos en el siguiente partido, pero creo que si nos enfocamos en la semana siguiente no va a ser positivo.

Omar El Hilali, durante la entrevista con SPORT / Valentí Enrich

Cuando se habla de malas rachas, el primero que se coloca en el foco es el entrenador. ¿Cómo veis a Manolo González tras esta mala dinámica?

Tranquilo. Él también nos pidió un poco aislarnos de todo esto, desconectar un poco de lo que es la Liga. Creo que nos ha ido muy bien. Y luego cuando hemos vuelto, pues es como es él, muy exigente, cuando toca hacer bromas, hace bromas, pero metiéndonos mucho en la cabeza el ganar en Sevilla contra el Betis.

¿Entiendes que en el entorno se hable de una posible destitución?

No, nosotros estamos con él a muerte. Hay más de un compañero que ha salido y que lo ha dicho. Creo que es el entrenador ideal para el proyecto del Espanyol, ahora a corto plazo y a largo plazo. Es normal que cuando un equipo tiene una racha así negativa se hable de cambios y siempre se pone el foco en el entrenador porque es la cabeza visible del equipo, pero ya te digo, estamos con él a muerte. Y creo que el club también lo está, así que, como te he dicho antes, con él al 100%.

¿Destitución de Manolo? No, nosotros estamos con él a muerte. Creo que es el entrenador ideal para el proyecto del Espanyol, ahora a corto plazo y a largo plazo. Estamos con él a muerte. Y creo que el club también lo está, así que con él al 100% Omar El Hilali — Jugador del RCD Espanyol

Tras el partido frente al Alavés en enero en el que jugó Clemens Riedel como lateral, Manolo dijo que era “un toque de atención” para Rubén Sánchez y para ti. ¿Cómo se gestiona cuando el entrenador te da un toque públicamente?

Somos profesionales, tenemos que asumir todas las decisiones que da el entrenador. Si lo hizo en ese momento será porque él creía que era lo mejor, igual creía que no estábamos en nuestro mejor momento, que nos tocaba reaccionar. Pero yo respeto todas las decisiones que tenga él, somos profesionales, entonces lo que decida... para eso es el entrenador.

Desde entonces has sido titular en todos los partidos. Funcionó ese toque de atención, ¿no?

Sí, bueno, cuando pasa algo así te preguntas el porqué, y en ese momento dije: "Ostras, algo hay que cambiar". Y si se puede decir así, creo que fue un toque de atención que me fue bien.

Omar El Hilali, jugador del RCD Espanyol / Valentí Enrich

Cánticos racistas durante el España-Egipto

Este parón internacional ha estado marcado por lo que sucedió en el España-Egipto y esos lamentables cánticos contra los musulmanes. ¿Qué opinión te merece todo lo sucedido el martes?

Creo que está todo dicho, las imágenes están ahí. No sé cuánta gente, sí que es verdad que es una minoría, pero a partir de ahí lo que tengan que hacer será. Pero sí que es verdad que los cánticos esos son lamentables, ya sea para los musulmanes, para los cristianos... para todas las religiones. Creo que eso es faltar el respeto a una religión con tanta gente que la sigue, creo que es una falta de respeto, y repito, para cualquier religión del mundo.

Creo que está todo dicho, las imágenes están ahí. No sé cuánta gente, sí que es verdad que es una minoría, pero a partir de ahí lo que tengan que hacer será. Pero sí que es verdad que los cánticos esos son lamentables, ya sea para los musulmanes, para los cristianos... para todas las religiones Omar El Hilali — Jugador del RCD Espanyol

En el campo estaba Lamine Yamal, que es musulmán. ¿Cómo hubieses reaccionado tú en caso de estar en el campo en ese momento?

Es que es muy difícil, porque es mucha gente, tú estás muchas veces muy enfocado en el partido, y hay veces que ni escuchas lo que canta la gente. Pero me sentaría mal, porque estás jugando (en ese caso es Lamine con España) para un país, y que gente que te está animando esté cantando eso, tampoco hace falta decir cómo le sentaría a cualquier persona. Creo que no debería pasar eso nunca. Para mí, viendo las imágenes, son más que lamentables, y a partir de ahí, lo que tenga que pasar con la gente que lo hizo, que repito, es una minoría, que las consecuencias sean para ellos.

En una entrevista hace unos meses dijiste que España no era un país racista. ¿Crees que las actitudes de unos cuantos perjudican a todo un país?

Siempre he pensado que España no es un país racista, por lo menos en primera persona y a nivel de familia, para mí no lo es. Habrá gente que diga que sí, que haya pasado algunos episodios, gente que no, pero ya te digo, creo que son muy pocos los que son así. En cada país hay, porque los hay, por desgracia en el mundo hay gente mala, ya sea en el racismo, en muchas cosas, y a partir de ahí no se puede generalizar a un país entero con tantas personas que hay y tanta buena gente, por unos pocos, creo que eso sería de ser mala persona, y así pienso yo.

Siempre he pensado que España no es un país racista, por lo menos en primera persona y a nivel de familia, para mí no lo es. Habrá gente que diga que sí, que haya pasado algunos episodios, gente que no. En cada país hay, porque los hay, por desgracia en el mundo hay gente mala, ya sea en el racismo, en muchas cosas, y a partir de ahí no se puede generalizar a un país entero con tantas personas que hay y tanta buena gente, por unos pocos, creo que eso sería de ser mala persona Omar El Hilali — Jugador del RCD Espanyol

Los cánticos se produjeron en Cornellà-El Prat, en un partido de la Selección pero en la casa del Espanyol, y hay quienes culpan a la afición blanquiazul. Incluso el club tuvo que salir al paso con un comunicado.

Ya te digo, no sé qué gente ha sido la que ha cantado estos cánticos, pero sea quien sea, para mí es lamentable. Porque al final somos personas antes que futbolistas, y tenemos que respetarnos entre nosotros, porque si no hay respeto entre nosotros, el fútbol no vale para nada.

Omar El Hilali atiende a SPORT en una entrevista / Valentí Enrich

Tú ya has sufrido dos episodios racistas en estadios españoles. En Cartagena, cuyo aficionado ya fue condenado, y en Elche. ¿Qué pasó con Rafa Mir? ¿Hay alguna novedad sobre ese caso?

Sinceramente, está en manos de los tribunales, en los juzgados, hasta que no salga todo muy claro, yo no sé nada. A partir de ahí, lo que tenga que ser, será, pero ya te digo, hasta que todo se resuelva al 100%, no puedo decirte nada aún.

¿Te sorprendió que Rafa Mir no tuviera sanción de LaLiga como sí la tuvo Prestianni del Benfica con Vinicius por parte de la FIFA en un caso idéntico?

Es que yo lo que escucho, cuando lo escuché, se lo dije al árbitro. Y a partir de ahí hay cosas que no puedes controlar. Yo aviso y luego eso se investiga, hay cámaras en el campo, altavoces, pero sí que es verdad que están muy lejos de lo que es la acción de juego. Una cámara sí que puede... pero claro, en el momento en que tú te tapas la boca, por ejemplo, ya es imposible que una cámara o lo que sea te pueda leer los labios. Es que es imposible. Y bueno, como digo yo, eso queda la conciencia de cada uno. Yo estoy muy tranquilo y una persona cuando hace algo malo, queda con su conciencia. Yo sé que no he hecho nada malo.

En el momento en que tú te tapas la boca, por ejemplo, ya es imposible que una cámara o lo que sea te pueda leer los labios. Es que es imposible. Y bueno, como digo yo, eso queda la conciencia de cada uno. Yo estoy muy tranquilo y una persona cuando hace algo malo, queda con su conciencia. Yo sé que no he hecho nada malo Omar El Hilali — Jugador del RCD Espanyol

Marruecos y el Mundial 2026

Regresando al tema de selecciones, ¿cómo ves a Marruecos de cara al Mundial? ¿Hasta dónde puede llegar? Sobre todo después del brillante papel en Qatar 2022...

Pues bien, la verdad que en el Mundial anterior pusieron la expectativa muy alta. O sea, esta vez si se queda a menos de eso, todo el mundo dirá que es un fracaso, por lo que te digo, por lo que es el fútbol y es el deporte, que cuando pones algo tan alto y luego bajas un poco ya parece que todo es... Pero ya te digo, con ganas de hacer algo bonito, de llegar a lo más alto y dejar al país por lo alto. A partir de ahí, que gane Marruecos; y si no puede ganar Marruecos, pues que gane España, no hay otra.

¿Crees que la destitución de Walid Regragui (anterior seleccionador) te puede abrir alguna puerta del próximo Mundial en caso de alcanzar tu mejor nivel en lo que queda de temporada?

Yo, con el anterior seleccionador, con Walid, tenía una relación muy buena, me comunicaba constantemente con él, cuando no me convocó me explicó el porqué...

De hecho, debutaste con él.

Sí, sí. Y cuando no me convocó me explicó el porqué, tenía una relación muy cercana con él. Me supo muy mal que lo destituyeran y entonces llegó el nuevo seleccionador. Sí que es verdad que en esta última convocatoria no fui, pero el fútbol de selecciones se basa en el rendimiento Un seleccionador tiene a muchos jugadores y escoge en base a lo que le vaya bien para poder competir en una competición. Si estoy en el Mundial, pues qué te voy a decir... Y si no, pues a seguir trabajando para el siguiente, que aún soy muy joven.

De Xavi todos sabemos que es una leyenda del fútbol mundial y tenerlo de entrenador en una selección, creo que a mucha gente le gustaría. Pero ha venido el nuevo seleccionador, que creo que también está muy capacitado, y espero que haga un buen papel en el Mundial Omar El Hilali — Jugador del RCD Espanyol

La competencia en tu posición es Achraf Hakimi y Mazraoui...

Sí, sí. Los dos mejores del mundo están justo en mi posición, qué le vamos a hacer (risas).

Como seleccionador llegó a sonar Sampaoli, Iniesta como director deportivo y luego Xavi Hernández, que aseguró que le gustaría entrenar a Marruecos. ¿Crees que hubiese sido un gran reemplazo de Regragui?

De Xavi todos sabemos que es una leyenda del fútbol mundial y tenerlo de entrenador en una selección, creo que a mucha gente le gustaría. Pero a otra gente no, porque hay gente que prefiere que un seleccionador sea nacional, por ejemplo que tenga algo que ver con Marruecos, porque quieras o no sientes un poco más los colores. Pero ha venido el nuevo seleccionador, que creo que también está muy capacitado, y espero que haga un buen papel en el Mundial.

Omar El Hilali, jugador del RCD Espanyol, atiende a SPORT / Valentí Enrich

¿Qué opinión te merece toda la polémica con Senegal en la Copa África? ¿Crees que el título debería ser para Marruecos?

A ver, es que, claro, diga lo que te diga va a parecer que o es injusto para uno o lo es para otro. Al final yo creo que eso se decide en el verde y bueno, Marruecos tuvo la victoria en el penalti, que por desgracia y mala suerte, Brahim lo falló. Pero bueno, no sé cómo está el tema ahora, sí que es verdad que he ido leyendo que se lo quieren dar a Marruecos. Pues si se lo han dado a Marruecos es porque habrán estudiado el caso y habrán dicho que es justo ganador a Marruecos, pero no sé cómo va porque sinceramente de cosas que no son el terreno de juego poco podemos controlar.

Arbitrajes y situación personal

Senegal se marchó del campo durante muchos minutos al entender que los árbitros habían perjudicado sus intereses. Podría entonces ser una solución para el Espanyol después de todos los escándalos sufridos, ¿no?

Para mí eso... En el momento en el que un equipo se va porque una decisión arbitral no le gusta, para mí el partido se tiene que dar por perdido para ese equipo. No podemos hacer que cuando el árbitro pite un penalti que no es, pues me voy del campo. Ya somos mayorcitos como para... Somos personas, los árbitros se equivocan, igual que cuando es a favor no te vas del campo. No dices 'bueno me voy porque me has pitado a favor y quiero que pites bien'. Pues es lo mismo cuando te pitan mal. Son personas, sí que es verdad que jode, es normal, como en todo, cuando haces algo mal y te perjudica, te jode; pero ya te digo, creo que en el momento en el que un equipo se va porque no le sienta bien una decisión arbitral, ese equipo debe quedar descalificado si es un torneo o darle el partido por perdido. Entonces, en ese caso, creo que en el momento que Senegal se fue del campo el trofeo era para Marruecos sin ninguna duda, no se puede hacer eso.

Sin embargo, al Espanyol le han perjudicado en muchísimas jornadas. Los penaltis del Girona, el gol del Valencia en Mestalla, tu gol anulado ante el Villarreal, lo de Samu Costa en Mallorca... ¿Qué pensáis en el vestuario del arbitraje español y de lo que le han hecho al club?

Sinceramente en el vestuario no hablamos de estas cosas, sí que es verdad que cuando pasa te quedas pensando un poquito después del partido porque claro, 'si esto hubiese cambiado, las cosas cambian'. Por ejemplo en la acción de Urko en Mallorca, creo que todo el mundo vio que no hay gris, es lo que hay, o es blanco o es negro. Y en ese caso... Pero ya te digo, no le vas a decir al árbitro que cambie una decisión si el que manda ahí es él... pero bueno, sí que es verdad que se nos está dando todo mal en este tramo.

Omar El Hilali, jugador del RCD Espanyol, habla sobre los cánticos racistas / Valentí Enrich

Todo influye... Son doce pinchazos seguidos, pero en alguno influyó -y mucho- el criterio arbitral...

Sí, hay muchos partidos que uno dice: "Claro, si no llegase a ser por esto, hubieses ganado y ya no son 12, igual eran 7 y la cosa cambia". Pero ahora no nos vale nada ya, toca ganar lo que viene y entonces dirás que todo lo demás es una tontería haber pensado en ello.

En los últimos mercados de fichajes se rumoreó con alguna oferta, tu posible salida… ¿Te ves en el Espanyol el año que viene?

Uff. Bueno. Es una pregunta... A ver, eso ya habrá que sentarse a hablarlo, sinceramente. Sí que es verdad que tengo contrato hasta 2027, aún me queda un añito, entonces no tenemos prisa. Tanto yo como el club no tenemos prisa, nos queda todo este año y todo el año que viene, si ellos quieren, para renovarme. Pero ya te digo, no estoy ahora mismo centrado en eso. Me has dicho la pregunta ahora pero ni me acordaba, porque con esta racha tan negativa y el hecho de querer cambiarla, estás más enfocado ya en eso. En el momento en el que la cambiemos, me vuelves a hacer la pregunta, pero es que ahora sinceramente no hay tiempo para pensar en esas cosas.

¿Mi contrato? Habrá que sentarse a hablarlo, sinceramente. Sí que es verdad que tengo contrato hasta 2027, aún me queda un añito, entonces no tenemos prisa. Tanto yo como el club no tenemos prisa, nos queda todo este año y todo el año que viene, si ellos quieren, para renovarme Omar El Hilali — Jugador del RCD Espanyol

Tu contrato es hasta 2027 con otra temporada opcional. ¿De qué depende esa opción prorrogable? ¿Hay que mirar hacia 2027 o hacia 2028?

Sí que es verdad que está el año opcional, pero es una serie de partidos que son difíciles de hacer. Entonces el contrato es, como anunció el club, hasta 2027, pero la verdad que estoy muy tranquilo.

Por el momento no ha habido ningún tipo de acercamiento o reunión.

No, no, nada, ningún tipo de acercamiento, nada.

Has comentado varias veces que en el pasado rechazaste incluso al Barça dos ocasiones para escoger al Espanyol. Sería una pena que tu futuro en el club pudiese acabar porque no se ha llegado a negociar una posible renovación, ¿no?

Omar El Hilali: "Los cánticos son lamentables, ya sea para los musulmanes, para los cristianos... para todas las religiones" / Blanca Sánchez y Marc Rollan

Por desgracia, con Fran (Garagarza) pasó lo que pasó y para mí sería una falta de respeto estar hablando de una renovación cuando él no está bien. Yo, sinceramente, hasta que él decida, pues estaré esperando a que tomen el inicio, pero la verdad que hoy en día, como te he dicho, lo principal es que él vuelva a estar bien. Y luego que con el club consigamos el objetivo lo antes posible porque es lo que urge ahora.

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