Omar El Hilali: "Que Aspas diga lo que quiera, nosotros nos llevamos los tres puntos"

El Espanyol podría dar este viernes un golpe sobre la mesa muy importante de cara a la salvación. Sumar los tres puntos frente al Getafe acercaría y mucho el objetivo perico, aunque Omar El Hilali prefiere no mirar más allá a pesar de sumar dos victorias consecutivas y estar "disfrutando sobre el terreno de juego".

Preguntado por las opciones de salvación en caso de victoria, el lateral blanquiazul aseguró que en el vestuario "estamos centrados en ganar, no podemos pensar en los puntos que marquen la permanencia porque no los sabemos". "Lo importante es sacar los tres puntos y a partir de ahí ir viendo", dijo en rueda de prensa en la Dani Jarque.

Tras los partidos en Vallecas y en Balaídos, el Espanyol se siente con confianza: "En cualquier partido, ya sea en casa o fuera, nos vemos capaces de poder competirle de tú a tú a cualquier rival. Eso hace que vayamos a cualquier encuentro con esa mentalidad y salgamos a por el partido desde el primer minuto, creo que se ve reflejado en el terreno de juego".

Precisamente en la última salida, el Espanyol neutralizó al Celta, lo que provocó las críticas de Iago Aspas hacia el club blanquiazul, al que definió como "un equipo pequeño". Ya le respondieron Pere Milla y Edu Expósito, y este miércoles fue el turno para Omar: "Me dieron igual. Me di cuenta un par de días después porque lo estaban hablando, al final nosotros nos llevamos los tres puntos. Después del partido que digan lo que quieran porque me da igual. Mientras nos llevemos los tres puntos, que el rival diga lo que quiera en cada partido".

El fruto del trabajo

Después de un mal inicio de temporada, los resultados han comenzado a llegar en la segunda vuelta. Pero no ha sido casualidad, es el "fruto" de todo "lo que hemos tenido que trabajar". "Hemos tenido que sufrir mucho, todos juntos. Si dependiese de uno solo, no estaríamos donde estamos ahora. Cuando el equipo estaba mal, yo veía entrenar al grupo y lo hacía con ganas e ilusión. Ahora creo que eso está dando sus frutos", añadió Omar.

En ese sentido, aseguró que "lo peor de este tiempo ha sido el poder verte en Segunda División. Este club tiene mucha historia, tiene que estar mucho tiempo en la élite. Cuando te ves ahí abajo, ves que ganas y no puedes salir, da rabia e impotencia".

Los pies en el suelo

El canterano perico, titular indiscutible en el carril derecho, también reveló lo que Manolo González le pide al vestuario: "Que sigamos igual con los pies en el suelo y que no nos crezcamos porque el fútbol te pone rápido en tu sitio. Hay que seguir trabajando día a día y partido a partido. Pensar en el más allá nos va a llevar a equivocarnos, esta semana toca pensar en el Getafe, porque si no, nos vamos a estrellar".

El duelo del viernes en el RCDE Stadium llega en el mejor momento posible. Omar aseguró que el equipo disfruta jugando. "Como ya ha dicho el míster, estamos mentalizados en sufrir desde el principio de temporada. En estos momentos estamos disfrutando sobre el terreno de juego. Además, se dan los resultados y eso también favorece. Por otro lado, nos vemos fuera del descenso y eso ayuda a que tengamos más confianza", sentenció el defensor.

El marroquí, por otro lado, no diferencia entre la presión de cerrar la jornada o abrirla, como en este caso ante el Getafe: "Me da igual, mientras ganemos, como si jugamos el martes. Lo importante son los tres puntos, pensar en nosotros y no pensar en los demás. Eso hará que podamos cumplir el objetivo lo antes posible".