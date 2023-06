Olympiakos tienta a Cabrera

El club griego ha mostrado interés en las últimas horas por el defensor del Espanyol El central uruguayo puede salir cedido esta temporada si alguien asume toda su ficha

En un momento en el que todavía no existe en el Espanyol la figura de un director deportivo que esté al cargo de las negociaciones de salidas, Joselu se acerca cada vez más al Real Madrid y siguen llegando ofertas por el defensor Leandro Cabrera.

El último club en interesarse por el central uruguayo, tal y como avanzó ‘Esports Cope’, es el Olympiakos griego con Antonio Cordón, ex del Real Betis, al frente de la dirección deportiva. Pero no es el único club tras el 'Lele', que también dispone de ofertas de España, Turquía, México y Brasil.

Más allá de futbolistas, quien se marcha del Espanyol es Claudio Rigo, hasta ahora máximo responsable de los servicios médicos del club blanquiazul, cargo en el que no ha durado ni un año.

Por otro lado, Luis Blanco, exentrenador del filial, se ha despedido de la entidad con una carta: “Digo adiós tras nueve temporadas intensas donde me he sentido un privilegiado, me llevo un sinfín de experiencias. No son momentos fáciles, pero estoy convencido de que nos espera lo mejor”.