Oğuz Aydın, opción para el Espanyol

El Espanyol sigue trabajando en el mercado y uno de los objetivos claros es aumentar el nivel de sus bandas. La dirección deportiva considera también prioritario incorporar desequilibrio, velocidad y capacidad de generar peligro desde los costados para dotar de más recursos ofensivos al equipo de cara a la nueva temporada. En ese contexto, ha aparecido un nuevo nombre sobre la mesa.

Según ha informado el periodista Matteo Moretto, el conjunto blanquiazul está interesado en Oğuz Aydın, extremo del Fenerbahçe. El futbolista turco figura entre las opciones que maneja el Espanyol para reforzar su ataque, aunque también se sigue trabajando en diferentes alternativas. El interés del club perico se suma al de otros equipos europeos como Feyenoord, Hamburgo y Glasgow Rangers, que también siguen de cerca la situación del atacante.

Aydın, de 25 años, puede actuar en ambas bandas, aunque su posición natural es la de extremo derecho. Nacido en La Haya y con nacionalidad turca, llegó al Fenerbahçe en el verano de 2024 procedente del Alanyaspor, después de firmar una excelente temporada que le convirtió en uno de los atacantes más destacados de la Süper Lig.

En la última tempotada, la 2025-26, disputó 39 partidos oficiales con el Fenerbahçe. Aunque no vio puerta, el internacional turco repartió cuatro asistencias y acumuló 1.316 minutos, actuando principalmente como pieza de rotación en las bandas del conjunto de Estambul.

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Internacional absoluto con Turquía, Oğuz Aydın destaca por su potencia en carrera, su facilidad para desbordar en el uno contra uno y su capacidad para atacar espacios, un perfil que encaja con la búsqueda del Espanyol de incorporar más profundidad y verticalidad por los costados. Ahora queda por ver si el interés acaba convirtiéndose en una negociación concreta o si el futbolista continuará su carrera en el Fenerbahçe, donde mantiene contrato hasta junio de 2028.