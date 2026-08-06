Oficial: Unai Núñez, nuevo jugador del Espanyol

El RCD Espanyol ha anunciado oficialmente este jueves el fichaje del defensa Unai Núñez procedente del Celta de Vigo. El defensa llega a las filas del conjunto perico en calidad de cedido por el conjunto vigués, en una operación que se ha cerrado de forma 'exprés' en las últimas horas.

En el comunicado oficial, el club blanquiazul afirmó que el jugador "ha pasado la pertinente revisión médica en la Clínica Corachan" y le ha definido como "un central consolidado y con amplia trayectoria en la élite".

Según las informaciones, la oferta de Monchi ha seducido al cental por delante de otras opciones de equipos en LaLiga. El acuerdo entre las partes, de unos 250.000 euros, contempla una cesión hasta el final de la temporada con una opción de compra de tres millones de euros. Esta cláusula no será obligatoria, salvo que el conjunto blanquiazul logre clasificarse para una competición europea.

Además, acorde a otras fuentes, el Espanyol asumirá aproximadamente la mitad de la ficha del central, uno de los futbolistas mejor remunerados de la plantilla viguesa.

Con tres años más de contrato con el Celta, su protagonismo se ha ido rebajando desde que llegó procedente del Athletic Club el año 2022. Durante sus primeras campañas como celeste, fue una pieza importante en el equipo, asentándose como titular con entrenadores como Eduardo Coudet, Carlos Carvalhal y Rafa Benítez.

Sin embargo, su situación cambió con la llegada de Claudio Giráldez al banquillo del primer equipo, perdiendo protagonismo hasta salir cedido. En sus dos primeras temporadas con el Celta disputó más de 75 partidos oficiales antes de regresar al Athletic Club en calidad de préstamo durante la campaña 2024-25.

El pasado curso volvió a salir cedido, esta vez rumbo al Hellas Verona. No obstante, su etapa en la Serie A terminó antes de lo previsto y, durante el mercado de invierno, regresó al fútbol español para completar la segunda mitad de la temporada defendiendo la camiseta del Valencia.

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En total, ha disputado 237 partidos oficiales en la máxima categoría, además de participar con la selección española absoluta en la fase de clasificación para la Eurocopa del 2020. En su palmarés profesional cuenta con una Supercopa conquistada en 2021 con el Athletic Club y un Campeonato Europeo Sub-21 en 2019.