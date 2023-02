Oficial: Pacheco ficha por el Espanyol en el tiempo añadido

LaLiga ha admitido la documentación necesaria pasada la medianoche Diego Martínez obtiene el tercer portero que pedía tras la marcha de Lecomte

El Espanyol cerró su quinta y última incorporación pasada la medianoche. LaLiga admitió a última hora toda la documentación presentada por el conjunto blanquiazul y el Almería para que Pacheco se convirtiese en nuevo futbolista perico.

Diego Martínez obtiene así el tercer portero que pedía tras la salida del francés Lecomte. Tal y como sucedió en el mercado de verano con el 'caso RDT', el Espanyol no ha hecho los deberes hasta última hora y la llegada del guardameta ha estado a punto de no producirse.Pacheco habría presionado al Almería para que le dejase salir, sabiendo que el conjunto rojiblanco no podía inscribir a Mariño si no salía el meta pacense. Se cierra el mercado para el Espanyol con cinco llegadas para intentar salvar la categoría cuanto antes.