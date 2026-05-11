Oficial: Monchi, nuevo director general deportivo del Espanyol

Movimiento importante en el RCD Espanyol. A la espera de que el equipo salve la categoría sobre el terreno de juego y con la vista puesta en los partidos contra el Athletic Club, CA Osasuna y la Real Sociedad, el club perico ha hecho oficial el nombramiento de Monchi como nuevo director general deportivo de la entidad. El ejecutivo gaditano, uno de los nombres más prestigiosos de la gestión deportiva europea, liderará a partir de ahora toda el área deportiva del club blanquiazul.

En el comunicado emitido este lunes, el Espanyol destacó que “la incorporación de Monchi refuerza la estructura deportiva del RCD Espanyol con uno de los ejecutivos más reconocidos y prestigiosos del fútbol europeo”. Además, aclaró que las distintas áreas deportivas mantendrán sus actuales direcciones ejecutivas, aunque pasarán a depender de "la nueva Dirección General Deportiva encabezada por el exdirigente sevillista".

Además, el Espanyol explicó en el comunicado que "a nivel organizativo, Monchi reportará directamente a Mao Ye Wu, CEO del club, y a Alan Pace, presidente del Espanyol y máximo responsable de Velocity Sports Partners/ALK Capital, grupo inversor de la entidad".

El club perico pone en valor la trayectoria del nuevo director general deportivo, recordando que inició su carrera en el Sevilla en julio del año 2000. Allí se consolidó como una de las figuras más influyentes de la dirección deportiva moderna tras una primera etapa de 17 temporadas consecutivas y un posterior regreso entre 2019 y 2023.

“Considerado uno de los principales impulsores del periodo más exitoso de la historia del Sevilla FC”, señaló la nota, Monchi participó “decisivamente en la construcción de un proyecto que conquistó 11 títulos entre 2006 y 2023”. Su palmarés incluye siete UEFA Europa League, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y un ascenso a Primera División.

Tras su etapa en Sevilla, el dirigente andaluz desarrolló también su carrera en la AS Roma y en el Aston Villa, donde formó parte de un proyecto que logró consolidarse en posiciones europeas y competir regularmente en torneos continentales como la Champions League y la Europa League.

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Con este movimiento, el Espanyol da un paso más en la reestructuración de su área deportiva y apuesta por una figura de amplio reconocimiento internacional para liderar su proyecto de futuro. Un proyecto que se espera que compita la próxima temporada en Primera División y, para ello, toca ganar alguno de los próximos compromisos y poner fin a la racha de 18 partidos consecutivos sin sumar los tres puntos.