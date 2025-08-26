Oficial: Hinojo, cedido a la Cultural y Deportiva Leonesa

Roger Hinojo jugará esta temporada cedido en la Cultural y Deportiva Leonesa. El Espanyol, que anunció ayer el fichaje de Clemens Riedel, defensa central de 22 años procedente del Darmstadt 98 de la categoría de plata del fútbol alemán, ha comunicado este martes por la mañana la cesión del lateral izquierdo catalán hasta final de curso al recién ascendido a LaLiga Hypermotion.

Canterano del Espanyol y recién renovado hasta el 30 de junio de 2030, regresará a la disciplina blanquiazul una vez finalizada la temporada. La intención del club no es otra que el futbolista de 20 años gane experiencia, se foguee en Segunda durante un año y regrese al primer equipo más hecho y listo para competir en la máxima categoría del fútbol español.

En dinámica del cuadro que dirige Manolo González desde el principio de pretemporada, Hinojo entró en las convocatorias de los primeros partidos de LaLiga, contra Atlético de Madrid y Real Sociedad, y se unirá al conjunto leonés para demostrar su calidad y sacrificio.

Una apuesta de futuro en el Espanyol

Una salida lógica y necesaria, tanto para el jugador como para el club, y que le puede servir para ganarse un sitio en el equipo la próxima campaña. El lateral zurdo demostró en pretemporada ser una pieza polivalente, rindiendo también bien de central por la izquierda, cuando Manolo González decidió probarlo en esa demarcación. Devolverlo al filial no parecía una buena idea, ya que está muy por encima del nivel de Segunda RFEF.

Roger Hinojo, perico hasta 2030 / RCD ESPANYOL

Hinojo podrá seguir creciendo en un entorno competitivo, mejorar a nivel físico y táctico, y regresar con una mejor versión a tierras pericas. Con contrato hasta 2030, está llamado a ser importante en el futuro en Cornellà, pero antes debe demostrar su valía en la Cultural y Deportiva Leonesa.