Oficial: El Espanyol traspasa de forma definitiva a Pablo Ramón al Racing

Fin al breve culebrón perico con Pablo Ramón. El club blanquiazul ha hecho oficial su traspaso definitivo al Racing de Santander sin siquiera haber debutado con el primer equipo.

Ramón se incorporó a la disciplina perica en el mercado de invierno de 2025 procedente del Real Madrid mientras se recuperaba de una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha que sufrió en abril de 2024.

En la operación a coste cero, el Espanyol, que le había firmado hasta junio de 2028, se incluía que el club blanco se reservaba el 50% de los beneficios en una posible futura venta.

El jugador de 25 años jugó toda la temporada pasada en el club cántabro, en LaLiga Hypermotion, disputando 27 partidos, 22 como titular. La anterior había disputado 35 en la misma categoría con el Club Deportivo Mirandés.

"La pasada temporada jugó en calidad de cedido en el Racing de Santander, donde continuará su trayectoria profesional tras el acuerdo alcanzado entre ambas entidades", dice el comunicado del Espanyol.

En el escrito, el club catalán le agradece "a Pablo Ramón su profesionalidad y compromiso y le desea mucha suerte en esta nueva etapa en Santander".

Por su parte, el Racing anunció el traspaso de Ramón "uno de los ‘Héroes de la 45’ que lograron el ascenso a Primera División el mayo pasado" hasta el 30 de junio de 2029.

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Pablo Ramón Parra nació en Calviá (Islas Baleares) el 30 de junio de 2001 y se formó en la cantera del Real Club Deportivo Mallorca, con cuyo primer equipo se estrenó en 2018 ante el Real Valladolid en la Copa del Rey. El jugador balear, que principalmente actúa de central, se incorporó posteriormente al Real Madrid y con su equipo juvenil jugó la Europa Youth League antes de promocionar al filial y disputar 17 partidos en Segunda B y otros 47 encuentros en Primera Federación entre 2020 y 2023.