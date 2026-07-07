¡Oficial! El Espanyol ficha a Quilindschy Hartman

El RCD Espanyol ya tiene nuevo dueño del carril izquierdo. El conjunto blanquiazul ha hecho oficial este martes la incorporación de Quilindschy Hartman, que llega cedido por el Burnley para reforzar el lateral izquierdo durante la temporada 2026-27. Se trata del segundo fichaje del verano tras la llegada de Àlex Calatrava y de una de las operaciones que la dirección deportiva encabezada por Monchi llevaba semanas trabajando.

El internacional neerlandés, de 24 años, aterriza en el RCDE Stadium con la complicada misión de hacer olvidar a Carlos Romero, uno de los futbolistas más determinantes del Espanyol durante las dos últimas temporadas y cuyo regreso al Villarreal dejó un importante vacío en el costado izquierdo. Desde el club siempre se consideró prioritaria la incorporación de un lateral de garantías para cubrir esa posición.

En el comunicado oficial, el Espanyol recuerda que Hartman se formó en el Feyenoord, donde dio el salto al primer equipo y conquistó una Eredivisie, una Copa de los Países Bajos y una Supercopa antes de dar el salto a la Premier League de la mano del Burnley. Además, el defensa también ha debutado con la selección absoluta de Países Bajos.

Su llegada no ha sido una sorpresa, ya que el nombre del lateral llevaba meses encima de la mesa. Las negociaciones se intensificaron en las últimas semanas y terminaron fructificando gracias al acuerdo de cesión alcanzado entre el Espanyol y el Burnley, dos clubes que comparten propietario, Alan Pace, un factor que facilitó la operación.

Hartman aterriza en Barcelona después de una temporada en el Burnley, club al que llegó procedente del Feyenoord. Aunque el conjunto inglés acabó descendiendo a la Championship, el lateral neerlandés acumuló experiencia en la Premier League y ahora buscará recuperar su mejor nivel en LaLiga.

El perfil del nuevo jugador perico encaja con la idea de juego de Manolo González. Se trata de un lateral con clara vocación ofensiva, profundo, con capacidad para incorporarse al ataque y recorrer toda la banda, unas características similares a las que convirtieron a Carlos Romero en una de las grandes revelaciones del campeonato. Precisamente, repetir ese impacto será uno de los grandes desafíos que tendrá Hartman desde su llegada al RCDE Stadium.

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Con su incorporación, el Espanyol sigue dando forma a una plantilla que todavía espera más movimientos durante este mercado estival, pero que ya ha cubierto una de las posiciones consideradas prioritarias por la dirección deportiva.