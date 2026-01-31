Oficial: El Espanyol ficha a Ngonge, extremo del Nápoles

Sin lugar a dudas, el gran titular del viernes lo firmó Manolo González: "Tanta polla de Europa y tanta puta mierda de Europa, de que todos queremos ir a Europa, a ver si nos estamos equivocando nosotros", pronunció, enfadado, tras perder en casa ante el Alavés (1-2).

Empezó ganando el Espanyol con el tempranero gol de Roberto Fernández, pero el conjunto babazorro logró salir de Cornellà con los tres puntos gracias a los goles de Antonio Blanco y Lucas Boyé, ahondando en la herida de un Espanyol que está sufriendo de lo lindo en 2026.

De las cinco victorias consecutivas que encadenó para despedir 2025, los de Manolo González han pasado a firmar cinco derrotas consecutivas, tres de ellas en casa. Sin embargo, el técnico de Folgoso do Courel tiene claro que "igual que el año pasado nos levantamos, este año también. Nos levantaremos seguro. Por ganas y por esfuerzo no pararemos". Y para ello, ha sumado a su batalla un nuevo ‘guerrero’: Cyril Ngonge.

Cesión con opción de compra

Este sábado por la mañana, el Espanyol anunció el primer refuerzo invernal tras alcanzar un acuerdo con el Nápoles por la cesión del atacante belga de 25 años hasta final de temporada. Internacional absoluto y en todas las categorías inferiores con Bélgica, Ngonge se formó en la cantera del Brujas y debutó con el primer equipo en 2018. Después, pasó por el PSV Eindhoven, en calidad de cedido, y consiguió establecerse en la Eredivisie al firmar por el RKC Waalwijk primero y después por el Groningen.

Desde enero de 2023, su carrera ha continuado en Italia, cuando el Hellas Verona decidió apostar por él. Fue entonces cuando llamó la atención del Napoli, que no dudó en pagar 20 millones de euros un año después para hacerse con sus servicios, firmando un contrato hasta 2028. Con el club partenopeo conquistó el ‘Scudetto’ de la temporada pasada, pero en la actualidad se encontraba cedido en el Torino, donde ha completado el primer tramo de curso.

El Espanyol posee una opción de compra no obligatoria para firmar de manera permanente a Cyril Ngonge si convence a Manolo González y es capaz de aportar más profundidad y uno contra uno al equipo. Su llegada se produce en un momento clave para intentar revertir una dinámica que ni los más pesimistas podían prever antes de empezar el año.