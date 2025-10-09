¡Oficial! El Espanyol cambia de dueños

Ya es oficial. El RCD Espanyol anunció este jueves un cambio en su estructura accionarial después de que Velocity Sports Partners (VSP), el brazo inversor deportivo de ALK Capital liderado por Alan Pace, completara oficialmente la adquisición de una participación mayoritaria del club perico.

VSP pagará 130 millones de euros y se hará con el 99,66% del capital total del Espanyol, y Rastar adquirirá un 16,45% del accionariado del citado fondo inversor. De esta manera, se cierra la etapa anterior de Chen Yansheng y el Grupo Rastar, y se abre un nuevo capítulo en la historia de la entidad blanquiazul.

De acuerdo con la nota compartida por el propio club, "esta nueva asociación se fundamenta en una visión compartida para construir sobre el rico legado del club y su profunda conexión con la comunidad local. La inversión de Velocity Sports Partners señala el comienzo de una nueva era de colaboración y crecimiento estratégico, que busca fortalecer las bases deportivas e institucionales del club para lograr el éxito a largo plazo".

"Este meticuloso proceso ha reforzado una profunda admiración por la nutrida historia del club, su leal afición y su profunda conexión con la comunidad local, factores que se alinean con la filosofía de gestión responsable de VSP", agrega el comunicado de la entidad perica.

Las palabras de Alan Pace

El Espanyol también compartió las primeras palabras de Alan Pace como nuevo propietario del club: "El fútbol siempre ha pertenecido a su gente. Nuestro papel no es reemplazar el legado, sino construir sobre él, con cuidado, claridad y propósito."

Espanyol y Burnley compartirán propiedad, aunque será dos entidades independientes: "No es una cuestión de propiedad, sino de gestión. El Burnley seguirá siendo el Burnley. El Espanyol seguirá siendo el Espanyol. Cada club conservará su propia identidad, liderazgo, independencia y toma de decisiones. Cada club será dirigido por su propio equipo y para sus propios aficionados y aficionadas."

En ese sentido, la nueva propiedad apunta a que "el objetivo será invertir en academias e infraestructuras de nivel internacional, lograr el éxito futbolístico a largo plazo dentro y fuera del campo, y fomentar una relación abierta y transparente con los aficionados".

Alan Pace, nuevo propietario del Espanyol. / 'X'

"Estamos aquí para trabajar. Honesta, cuidadosa y abiertamente, para respetar el pasado, apoyar el presente y forjar un futuro digno del orgullo y la tradición de ambos clubes. Así es como evoluciona el fútbol: con su gente, para su gente y siempre con un juego limpio y bonito", señala Pace.

Por último, el nuevo líder de la entidad perica quiso agradecer la gestión de los antiguos propietarios: "También me gustaría expresar mi agradecimiento a Chen Yansheng y al Grupo Rastar por su gestión del RCD Espanyol. Su arduo trabajo y compromiso han sentado una base sólida, y esperamos trabajar junto a ellos en el camino para llevar el club al siguiente nivel".