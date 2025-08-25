Oficial: Clemens Riedel, el nuevo 'kaiser' del Espanyol

“No he hablado con Garagarza. Hasta que no sé una noticia segura, no digo nada. Es un jugador que hemos visto y sé que podíamos hacer el intento de traerlo, pero no sé si está cerrado", comentó Manolo González sobre el fichaje de Clemens Riedel (Wölfersheim, 2003) tras dejar escapar una ventaja de dos goles ante la Real Sociedad (2-2). Por suerte para los pericos, ya puede hablar del central alemán de 22 años con total normalidad porque el Espanyol ya ha anunciado su fichaje.

Procedente del Darmstadt 98 de la segunda división alemana, Riedel llega a Cornellà por 2 millones de euros y firma hasta el 30 de junio de 2029, es decir, para las cuatro próximas temporadas. En total, ya son once incorporaciones las que se han cerrado este verano en tierras pericas. Tras los fichajes de José Salinas, Miguel Rubio y Hugo Pérez, el alemán apuntala la defensa de Manolo González, una de las claves del técnico gallego, que sabe que muchos de los triunfos de su equipo pasan por ser un bloque sólido y rocoso.

Clemens Riedel, nou jugador del RCD Espanyol!

Benvingut a la família perica! ⚪️🔵⚔️#RCDE pic.twitter.com/r9SZWHFJRQ — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 25, 2025

Riedel superó la pertinente revisión médica este lunes en la Clínica Corachan y ya podrá ponerse a las órdenes de Manolo González y conocer a sus nuevos compañeros, que han arrancado la temporada muy bien ganando al Atlético de Madrid en casa y empatando ante la Real Sociedad en Anoeta. En total, han sumado cuatro de seis puntos posibles.

"Es un gran club, con mucha tradición. Conozco al Espanyol desde hace mucho tiempo. También seguí algunos partidos. Como jugador, soy defensa central y quiero jugar al fútbol. Me encanta dar pases, hacer entradas... Quiero ayudar al club, está claro. Con suerte ganaremos muchos partidos. Estoy muy emocionado de estar aquí. Es un gran paso en mi carrera, muy importante", fueron sus primeras palabras como jugador perico.

Capaz de jugar en cualquiera de los dos perfiles del centro de la zaga, Riedel, que ya ha sido capitán, también puede jugar de lateral derecho o pivote. La temporada pasada disputó 36 partidos entre Bundesliga 2 y Copa alemana, siendo uno de los fijos en la zaga de Florian Kohfeldt. Liderazgo, buen trato de balón y poderío en el juego aéreo definen al joven defensor, que ha jugado con la sub-19 y la sub-21 de Alemania.

Sin duda, Riedel tendrá que demostrar todo su talento en una Liga mucho más exigente que la división de plata del país teutón. En un principio, se trata de un futbolista de rotación, pero sin duda tratará de hacerse un hueco en la defensa blanquiazul con grandes actuaciones.