Oficial: Calatrava, primer fichaje de la era Monchi

El Espanyol y el jugador procedente del Castellón, Álex Calatrava, han firmado un contrato que les vincula hasta 2031. El jugador catalán inaugura el mercado del cuadro perico y lo hace con una cifra de un poco más de cinco millones de euros.

Esta constituye la cantidad más elevada que se ha pagado por la salida de un futbolista en el Castellón. El equipo perico ha conseguido atar a Álex Calatrava tras intentarlo fichar el mercado pasado, una operación que no se cerró dado que los pericos no se lo podían permitir económicamente.

Álex Calatrava es un mediapunta y extremo izquierdo muy habilidoso que ha conseguido anotar 15 goles y repartir 8 asistencias, dejando una gran imagen en LaLiga Hypermotion. Calatrava ha destacado por su capacidad de regate, su fútbol vertical y su facilidad para marcar goles y dar asistencias.

Cinco temporadas se ha comrpometido el atacante catalán con el Espanyol y el Castellón se reserva entre un 15% y un 20% de una futura venta del futbolista, confiando en que se revalorizará durante su etapa por Cornellà.

Tras anunciarse su salida del club, el futbolista se ha despedido de la que ha sido su casa durante las dos últimas temporadas, y ha querido agradecer el apoyo y cariño recibido, con un bonito mensaje publicado en sus redes sociales. "Ha llegado el día de decir hasta pronto. Y no es fácil, estos dos años he sido muy feliz y aquí habéis hecho que me sienta como en casa", escribía en su Instagram.

Para finalizar el comunicado, el jugador ha dicho lo siguiente: "Ha sido un orgullo formar parte de este club donde he dado lo mejor de mí cada vez que he vestido esta camiseta. Que tenga que marcharme antes de tiempo no cambia ni un ápice lo que siento y lo agradecido que estoy con este club y con mis compañeros".

El mensaje concluyó con una declaración especialmente dirigida a la comunidad albinegra: "Gracias a esta enorme afición. Siempre he sentido vuestro apoyo y respeto. Gracias, por tanto. Aquí siempre tendréis un orellut más".

El Castellón también quiso dedicarle unas palabras, alabando las hazañas del jugador. Con la marcha de Clatrava, el club se queda sin uno de los jugadores clave de cara a la próxima temporada. "Álex se ha ganado el respeto y el cariño de Castalia por su profesionalidad, su cercanía y su compromiso con el club desde el primer día.

Solo podemos tener palabras de agradecimiento para un futbolista que ha dejado una huella imborrable en nuestra entidad y que siempre formará parte de la familia albinegra", afirmó la entidad castellonense en su comunicado oficial.