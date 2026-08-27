Oficial: Bryan Zaragoza, nuevo jugador del Espanyol

El Espanyol ya tiene a su nuevo y deseado refuerzo para las bandas. El club blanquiazul ha hecho oficial el fichaje de Bryan Zaragoza, que aterriza en el conjunto catalán procedente del Bayern para ponerse a las órdenes de Manolo González.

La operación contempla una cesión durante la presente temporada, aunque el acuerdo incluye una obligación de compra de ocho millones de euros al término del curso. De esta manera, el atacante andaluz se convierte en una de las principales incorporaciones del proyecto perico y en la primera gran operación de Monchi desde su llegada a la dirección deportiva.

Monchi, director general deportivo del Espanyol / EFE

El fichaje responde a una de las necesidades que el Espanyol tenía identificadas en su plantilla, además de una de las prioridades del de San Fernando en los despachos y de Manolo en el banquillo.

A sus 24 años, el extremo afronta ahora una nueva etapa en LaLiga, competición que conoce bien después de sus anteriores experiencias en el fútbol español. La pasada campaña, precisamente, estuvo cedido en el Celta la primera parte del curso, disputando 19 partidos antes de irse nuevamente a préstamo a la Roma.

Además, Bryan cuenta con experiencia internacional con España, aunque en los últimos tiempos no ha conseguido mantener la continuidad que se esperaba de él. Su llegada al Espanyol supone, por tanto, una oportunidad para recuperar protagonismo y ayudarse, junto con el proyecto blanquiazul, para hacerse fuerte en la élite.

Ocho millones por su incorporación definitiva

El acuerdo entre el Espanyol y el Bayern establece que el conjunto catalán tendrá que abonar ocho millones de euros al finalizar la temporada para quedarse definitivamente con los derechos del jugador. La fórmula permite al club incorporar de inmediato a un futbolista de ataque y, al mismo tiempo, garantiza que la operación termine con su llegada en propiedad.

Bryan Zaragoza, en un partido con el Bayern / Europa Press

Bryan se encontraba trabajando por separado en las instalaciones del club alemán mientras se resolvía su futuro, una situación que le permitió mantener su preparación física a la espera de completar el cambio de equipo.

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Con el acuerdo ya cerrado y anunciado oficialmente, el Espanyol suma una pieza de peso para su ataque. Monchi cumple así uno de los objetivos que se había marcado durante el mercado y Manolo González dispone desde ahora de una nueva alternativa para ampliar los recursos ofensivos de su equipo.