¡OFICIAL! Braithwaite deja de ser jugador del Espanyol

Martin Braithwaite no seguirá siendo jugador del Espanyol. Un año después de que el danés le echara un pulso al club para evitar jugar en Segunda División, algo que finalmente no sirvió para demasiado puesto que terminó quedándose, la situación es muy parecida a día de hoy. Con solo un gran matiz, que esta vez el delantero se saldrá con la suya y no jugará con el equipo blanquiazul ni siquiera después de haber logrado subir a Primera División.

Así lo ha asegurado el club en un escueto comunicado, en el que señala que el futbolista se ha acogido a una cláusula liberatoria para dejar el equipo: "El futbolista danés Martin Braithwaite ha comunicado al RCD Espanyol que ejecuta la cláusula de liberación incluida en su contrato y, por tanto, deja de ser jugador blanquiazul. Braithwate tenía un año más de contrato con el club perico, pero se ha acogido a la cláusula incorporada en su contrato y ha decidido abandonar la disciplina espanyolista"

Según 'La Grada', Braithwaite se ha presentado como estaba previsto a las pertinentes pruebas médicas previas al inicio de la pretemporada y le ha comunicado al Espanyol, vía mail, que quería rescindir el año de contrato que le restaba acogiéndose a esa cláusula existente. El jugador entendía que su etapa en el RCDE Stadium había llegado a su fin con la consecución del ascenso y quería tener la libertad para escoger su futuro.

Y así ha sido. Dos años después de su llegada con la carta de libertad bajo el brazo, Braithwaite se marcha dejando al equipo igual que cuando llegó: en Primera División. En estas dos temporadas, el danés ha anotado 32 goles y ha repartido cinco asistencias.

Alivio en la masa salarial

El Espanyol, ahora, tendrá algo más de margen en su economía. El delantero danés ha sido importantísimo en los últimos años en el equipo blanquiazul, pero sus emolumentos, cifrados en más de 3,5 millones de euros, impedían al club hacer demasiados movimientos en este mercado de fichajes, teniendo en cuenta la delicada situación financiera que atraviesa. Así, la salida de Martin permitirá al Espanyol poder firmar algún delantero más y, de paso, terminar de cerrar la renovación de un futbolista clave como Javi Puado.

Así, ya oficialmente sin Braithwaite, el Espanyol ha empezado a pasar las pruebas médicas para dar inicio a la pretemporada de forma oficial este próximo miércoles. Entre este lunes y este martes los futbolistas blanquiazules se someterán a los pertinentes chequeos y a partir de ahí arrancarán unas semanas claves para el inicio de la campaña. Se viene un año durísimo y el equipo blanquiazul quiere estar físicamente preparado para el reto.

Recordemos que el equipo dirigido por Manolo González se estrenará ante el Girona en pretemporada en su estadía en Navata (27-07, 11h) y el primer fin de semana de agosto se enfrentará al Toulouse también en la CE Dani Jarque (04-08, 19h).