Oficial: Antoniu Roca renueva hasta 2028

Días de euforia en Cornellà-El Prat. Tras vencer - con remontada incluida - a un renovadísimo Atlético de Madridel pasado domingo con los tantos de Miguel Rubio y Pere Milla, el Espanyol hizo oficial la renovación de Antoniu Roca, quien seguirá vinculado a la entidad blanquiazul hasta 2028.

La dirección deportiva perica, que no solo trabaja en la incorporación de efectivos, ya anunció la semana pasada la ampliación de contrato de Roger Hinojo hasta el próximo 30 de junio de 2030. Natural de Martorell, se incorporó a las filas del Juvenil B, procedente de la CF Damm, y "se ha convertido en una decidida apuesta del club por los futbolistas de su cantera", tal y como cita el Espanyol en su comunicado. A sus 22 años, fue quemando etapas en el fútbol formativo hasta alternar el pasado curso el filial con la primera plantilla.

Debutó oficialmente en LaLiga EA Sports en la primera jornada en el José Zorrilla y, semanas después, hizo lo propio en la Copa del Rey contra el San Tirso. Participó en 26 encuentros ligueros en la 2024/25, siendo titular en la mitad de ellos y acumulando un total de 1.022 minutos. Este curso luce dorsal de primer equipo, el '20' para ser exactos.

"Esta temporada, incluido ya en la plantilla profesional, espera seguir evolucionando profesionalmente bajo la disciplina blanquiazul, tras el esperanzador bagaje conseguido el pasado año en el primer equipo", concluye el club.