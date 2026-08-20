Oferta mareante por Roberto Fernández

El gran inicio de temporada de Roberto Fernández no ha pasado desapercibido. El delantero andaluz anotó un doblete ante el Levante que lo sitúa de forma provisional como el máximo goleador de LaLiga. Según ha podido saber SPORT, este buen inicio ha hecho que un equipo de la Premier League haya enviado una gran oferta por el jugador: hablamos del Hull City.

El equipo recién ascendido a la máxima categoría del fútbol inglés quiere armar un proyecto sólido para intentar lograr la permanencia, y confía en que Roberto Fernández quiera unirse al club. La oferta realizada consta de una cesión, por la que pagaría 1 millón de libras, con una opción de compra obligatoria de 14 millones de libras. Cambiando la divisa a euros, la operación final rondaría los 17,5 millones de euros.

SPORT también ha podido saber que el Hull le ofrece un contrato de 3 años y un salario que rondará entre 4 y 5 millones de libras, mejorando sus emolumentos actuales. El delantero tiene contrato con el Espanyol hasta 2031.

Roberto llegó a su actual equipo cedido por el Sporting de Braga en enero de 2025, y ejecutó la opción de compra en verano del año pasado, la cual era de 6,2 millones de euros, con lo que, en caso de realizarse la venta, la operación dejaría un buen beneficio en las arcas del Espanyol.

Otro gran objetivo del Hull City en España

Esta noticia llega prácticamente a la vez que se ha conocido el interés del Hull City en Yeremay Hernández. El extremo canario del Dépor fue visto en la ciudad inglesa visitando las instalaciones del que puede ser su nuevo club. "Yeremay quiere venir, pero es una decisión vital para él" dijo Acun Ilicali, presidente del Hull City, que está preparando una gran oferta para intentar su fichaje.

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En el día de hoy, Yeremay ha entrenado con su equipo de cara a preparar la próxima jornada contra el Málaga. Las últimas informaciones apuntan a que Yeremay tiene dudas sobre qué decisión tomar, pues no ha comunicado al Dépor que quiera salir, por lo que su incorporación al equipo de la Premier no está ni mucho menos cerrada a día de hoy.