Ocasión del Espanyol para romper malos registros

El Espanyol puede sumar en el derbi contra el Girona su quinto partido seguido sin perder, algo que no consigue desde que logró el ascenso a Primera división en La Romareda en el mes de junio del pasado 2021 El Girona le tiene tomada la medida en el RCDE Stadium, donde ha ganado en sus tres visitas

Tiene muchos motivos el Espanyol para encarar el partido contra el Girona con mucha ilusión. Y es que no solo se trata de un derbi catalán, sino que es una gran oportunidad para escapar de la zona baja de la clasificación, acercarse a los de Míchel y continuar con su buen momento.

Con muchas bajas, sobre todo en la medular, y la duda hasta el último momento de Darder, Diego Martínez espera ser el primer entrenador perico en vencer al Girona en el RCDE Stadium y acabar con un mal registro que dura más de año y medio.

Y es que el conjunto blanquiazul puede sumar su quinto encuentro consecutivo sin perder, algo que no logra desde junio de 2021, con el equipo en LaLiga SmartBank.

Vive el Espanyol el mejor momento de la campaña, aunque sea gracias a las victorias coperas y ante rivales de menor entidad. Los blanquiazules suman cuatro resultados positivos con los triunfos ante Rincón (0-3), Atlético Paso (0-1), Celta (3-1) y el empate liguero contra el Barça en el Spotify Camp Nou, justo antes de medirse al cuadro gallego en la competición del K.O.

Pero para lograr su quinto encuentro sin perder, algo que no pasa desde el último ascenso cuando se ganó a Leganés (2-1), Las Palmas (4-0), Málaga (3-0) y se empató en Almería (1-1) y Zaragoza (0-0), el Espanyol debe sumar un resultado positivo contra un Girona que en el RCDE Stadium le tiene tomada la medida.

Y es que los de Montilivi se han llevado la victoria en los tres encuentros disputados en el estadio perico: por la mínima en la campaña 2017-18 gracias a un gol de Timor, por 1-3 en el curso 2018-19 (tantos de Stuani, que logró un doblete, y Doumbia; por parte perica, marcó Borja Iglesias) y por 1-2 la temporada 2020-21 en Segunda división (marcaron Bárcenas y Samu Sáiz, dejando en nada el tanto inicial de De Tomás).

Pero no solo busca eso el Espanyol. De vencer al Girona, sumaría su segundo triunfo seguido contra un equipo de Primera división -aunque ante el Celta fue en Copa del Rey-, algo que los blanquiazules todavía no han logrado este curso: no lo hacen desde marzo de 2021. Ganar al Girona solo traería buenas noticias: hay más que tres puntos en juego.