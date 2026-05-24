Objetivo cumplido en el Espanyol

El Espanyol sumó un punto tras empatar ante la Real Sociedad en el RCDE Stadium en la última jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto perico logró neutralizar el tanto inicial de Óskarsson en la segunda mitad gracias a un gol de Roberto Fernández, culminando una brillante acción individual de Pere Milla. No hubo carambola europea para los blanquiazules, aunque ni siquiera una victoria habría sido suficiente para clasificarse para competición continental la próxima temporada.

Una vez finalizada la temporada, la sensación en el entorno blanquiazul fue algo contradictoria. Aunque el objetivo de la permanencia se cumplió con cierto margen, muchos consideran que el equipo dejó escapar una gran oportunidad para aspirar a cotas más altas. Y es que el sueño europeo sobrevoló al Espanyol durante buena parte del campeonato.

Lo cierto es que la temporada liguera del conjunto perico tuvo dos caras muy diferenciadas. Tras una primera vuelta histórica en términos positivos, que situó a los blanquiazules en posiciones europeas y transmitió la sensación de poder competir de tú a tú contra cualquier rival, la segunda mitad del curso fue un auténtico desplome. Una racha de 18 partidos sin conocer la victoria acabó con las aspiraciones del equipo de Manolo González y lo arrastró de lleno a la lucha por la permanencia.

Eso sí, en el momento más delicado de la temporada, tanto los jugadores como Manolo González supieron sacar su mejor versión. El Espanyol logró una victoria de prestigio ante el Athletic Club en el RCDE Stadium y, posteriormente, volvió a sumar los tres puntos a domicilio frente a Osasuna. Para cerrar el curso, el conjunto blanquiazul firmó un empate ante la Real Sociedad, poniendo final a la temporada con un balance de siete puntos de los últimos nueve posibles.

Aunque es cierto que el Espanyol dejó escapar una gran oportunidad tras una primera vuelta prácticamente sobresaliente, conviene recordar que el equipo, de la mano de Manolo González, volvió a cumplir con su principal objetivo. Antes del inicio del campeonato, la meta estaba clara: lograr la permanencia. Y el conjunto blanquiazul lo consiguió.

Además, otro de los propósitos marcados era sufrir menos que la temporada pasada, cuando la salvación se certificó en la última jornada. En esta ocasión, el Espanyol aseguró la permanencia con una fecha de antelación, concretamente en la penúltima jornada del campeonato. Y no solo eso. También se esperaba mejorar la posición liguera respecto al curso anterior, algo que el equipo ha logrado. La pasada temporada, el conjunto perico finalizó en la decimocuarta plaza, mientras que este año ha terminado en la undécima posición.

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Con luces y sombras, el Espanyol cierra una temporada de crecimiento en la que volvió a asentarse en Primera División y recuperó la ilusión de su afición. Ahora, el reto del conjunto blanquiazul será dar un paso más el próximo curso y convertir en realidad las aspiraciones europeas que durante tantos meses parecieron al alcance de la mano.