Números para soñar en el Espanyol

El Espanyol logró asaltar San Mamés con los tantos de Carlos Romero y Pere Milla para sumar la quinta victoria consecutiva, un resultado que sirve para afianzarse en la quinta posición de LaLiga EA Sports con 33 puntos en 17 jornadas disputadas. Con este nuevo triunfo, los pericos se encuentran cada vez más cerca de llegar a los 42 que habitualmente se necesitan para alcanzar la permanencia en Primera División, el objetivo a principio de temporada.

El Espanyol despide 2025 a lo grande. Después de asegurar el curso pasado la permanencia en la última jornada frente a la UD Las Palmas, el equipo de Manolo González cierra diciembre con cinco triunfos consecutivos ante Sevilla (2-1), Celta de Vigo (0-1), Rayo Vallecano (1-0), Getafe (0-1) y Athletic (1-2), dejando una sensación de fortaleza y confianza de cara al próximo año.

De hecho, la dinámica de resultados del Espanyol en LaLiga es la mejor desde la temporada 1998-99, con el técnico Miguel Ángel Brindisi al frente. Pero, más allá de los cinco triunfos de forma consecutiva, las sensaciones son todavía mejores con un equipo que es capaz de competir contra cualquier rival y en diferentes contextos.

Afianzado en posiciones europeas, esta excelente racha no altera el objetivo principal dentro del vestuario blanquiazul: la permanencia. Mientras la afición ya sueña con cotas mayores, los jugadores pericos son conscientes de la dificultad de sumar y prefieren continuar centrados en el reto de mantenerse una temporada más en la máxima categoría del fútbol español.

En ese sentido se pronunció Marko Dmitrovic en declaraciones al club después de ganar en San Mamés: "Estamos disfrutando mucho, ha costado llegar a este nivel. Es una inmejorable manera de cerrar el año. Volveremos con las pilas más cargas porque esto no para y no nos ponemos techo".

Su compañero, Urko González, insistió en que pese a la "buena racha" del Espanyol, todos deben "tener los pies en el suelo". El jugador destacó el trabajo y la "unión" del grupo, clave para conseguir resultados: "Lo damos todo y podemos ganar a cualquiera. Así da gusto irse al parón navideño".

Los números hablan por sí solos. La pasada temporada, a estas alturas de LaLiga, el Espanyol ocupaba la 18.ª posición con 15 puntos. En la actual, suma 18 puntos más. Además, está aprobando con nota una de las asignaturas pendientes del curso anterior: los partidos lejos del RCDE Stadium. En esta campaña ya ha alcanzado los 14 puntos a domicilio, lo que le convierte en el cuarto mejor visitante de todo el campeonato liguero.

El próximo reto será el FC Barcelona, al que el Espanyol recibirá en el RCDE Stadium el 3 de enero. El derbi, una cita siempre especial, se presenta como una oportunidad para reforzar aún más la positiva dinámica del conjunto blanquiazul en la temporada 2025-26. Hasta entonces, el equipo puede encarar el parón festivo con la tranquilidad que otorga el trabajo bien hecho.