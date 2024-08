Un nuevo Espanyol debe nacer en el RCDE Stadium

El Espanyol está obligado a olvidarse de la pretemporada, de la primera mitad ante el Valladolid, de estar atado de pies y manos para acudir al mercado de fichajes... Al Espanyol le toca olvidarse de todo y renacer como sea para empezar a tomar el buen rumbo en Primera. Tiene tiempo de sobras, pero todo pasa por hacerse fuerte en el RCDE Stadium.

Para ello, tocará cambiar la imagen dada en Pucela. Era el primer entrenamiento, la pretemporada no había ido demasiado bien y los fichajes aún se tienen que ir acoplando, pero el cuadro blanquiazul no ofreció precisamente su mejor cara, sobre todo en un primer tiempo que no llega al nivel exigido en la Liga. Sin recursos ofensivos y con demasiada facilidad para conceder pese a contar con una defensa con tres centrales, Manolo González tuvo que tocar algunas teclas en la segunda mitad para que el equipo mejorara.

Por ahí, por esa segunda mitad, pasan las opciones del Espanyol en el duelo que le enfrentará esta noche a la Real Sociedad en el RCDE Stadium. Los blanquiazules necesitarán mejorar, sobre todo, en ataque. Ya en pretemporada aparecieron los fantasmas de la falta de gol y el primer duelo oficial los confirmó. Ahora, el equipo debe dar un paso más, asumir algún riesgo más y, por encima de todo, ser más efectivo de cara a puerta.

Así, el técnico blanquiazul planea un cambio por línea respecto al duelo ante el Valladolid. Calero, que tuvo molestias antes del partido en Pucela, apunta a entrar en el once por Sergi Gómez; Alex Král, de lo mejorcito en la segunda mitad en Zorilla, también hará lo propio por un discreto Pol Lozano; y, arriba, todo apunta que Pere Milla dejará su sitio a Irvin Cardona. Todo, claro, si Manolo González decide mantener esa estructura del 5-2-3.

Además, marcar tendrá premio doble para el Espanyol en su primer partido en casa de esta temporada. Por un lado, demostrarán que tienen 'punch' arriba. Y, por otro, firmarán su partido número 2.000 marcando.

Una Real sin demasiado 'punch' arriba

No será sencillo ante una Real Sociedad que llega con algunas dudas. Las salidas de Le Normand y Merino, sumado a las lesiones, han mermado y de qué manera al equipo en estas primeras semanas. A falta de que llegue algún fichaje atrás y, posiblemente, alguno arriba, Imanol Alguacil tiene la necesidad de dar con la tecla para mejorar al cuadro donostiarra en el aspecto ofensivo.

Ante el Rayo, en la primera jornada, al conjunto 'txuri-urdin' se le vio excesivamente plano, sin pegada arriba y sin la figura de un '9' que el equipo necesita como el comer. No se cuenta con Carlos Fernández y Sadiq está más fuera que dentro. Veremos qué pasa. De momento, Imanol debe seguir con lo que tiene y, además de la titularidad de Zubimendi, también se espera la de Sergio Gómez, el gran fichaje del verano. Barrene, que jugó unos minutos ante el Rayo, no estará por lesión y se une a la lista de bajas que encabezan Odriozola, Zubeldia y Zakharyan.

ALINEACIONES PROBABLES

Espanyol: Joan García; Omar El Hilali, Calero, Cabrera; Tejero, Král, Gragera, Romero; Puado, Cardona y Veliz.

Real Sociedad: Remiro; Traoré, Aritz, Pacheco, Javi López; Zubimendi, Turrientes, Brais Méndez; Kubo, Oyarzabal y Sergio Gómez.

Árbitro: Melero López (Comité Andaluz).

Campo: RCDE Stadium

Hora: 21:30