Nueva oportunidad en La Cerámica para aferrarse a la salvación

El Espanyol necesita sumar sí o sí en el feudo del Villarreal en el primero de los dos trascendentales choques que los pericos afrontan en apenas tres días Gragera, con molestias, y Aleix Vidal, sancionado, acompañarán a Brian Oliván en el capítulo de bajas para Luis García

El Espanyol se mide al Villarreal este jueves (19:30h) con el objetivo de sacar algo positivo del primero de los dos combates que el cuadro blanquiazul disputará en apenas tres días, dos trascendentales choques en La Cerámica y en el RCDE Stadium ante el Getafe en plena lucha por una salvación que, con el paso de las jornadas, se prevé cada vez más complicada.

El conjunto dirigido por Luis García llega al feudo ‘groguet’ con mejores sensaciones tras el empate cosechado en casa ante el Cádiz el pasado viernes, aunque los pericos siguen sin ganar y todavía ocupan la penúltima plaza de la clasificación, a dos puntos de la salvación antes de arrancar la jornada 31. El duelo ante los gaditanos supuso el séptimo encuentro consecutivo sin sumar los tres puntos, y el tercer pinchazo desde el debut del nuevo entrenador. No obstante, el resto de resultados de la jornada y el buen juego ofrecido por el equipo, que tuvo varias ocasiones para no haberse ido de vacío con dos palos y un gol anulado a Joselu, permiten al Espanyol mirar el futuro con un poco más de optimismo.

Sumar algo positivo en la Cerámica permitiría a los blanquiazules afrontar con otra cara el duelo directo a vida o muerte del domingo ante el conjunto de Quique Sánchez Flores. Pero de momento, los de Luis García no miran más allá de este jueves.

El técnico blanquiazul no podrá contar ante el Villarreal con el lesionado Brian Oliván, que se perderá su séptimo partido consecutivo por un ‘golpe’, ni con Gragera, que se ha caído de la lista de convocados por molestias de última hora. Tampoco estará Aleix Vidal tras haber visto la quinta amarilla ante el Cádiz. Se espera que los tres sí estén disponibles este domingo.

Así, Luis García formará en portería con Pacheco, cubierto probablemente por línea de cinco, con Cabrera, Sergi Gómez y el mexicano César Montes. En los carriles, Pedrosa y Óscar Gil parten como favoritos, aunque no puede descartarse tampoco la titularidad de Rubén Sánchez por la banda derecha. Por delante, la baja de Gragera abre dos opciones para acompañar a Darder y Melamed en el pivote: Vini Souza o Keidi Bare.

Y arriba, si se mantienen los tres centrales en un 5-3-2, Braithwaite y Joselu serán los dos encargados del gol, con Puado esperando su oportunidad en el banquillo.

Rival europeo

Rascar puntos en la Cerámica no será tarea fácil para los blanquiazules, que tan solo han sumado tres victorias en 21 visitas en Primera al feudo ‘groguet’ y que se miden a un equipo que pelea por posiciones europeas. Además, podría superar al Betis en la tabla en caso de ganar, estableciéndose en una quinta plaza que le daría acceso a la Europa League.

No obstante, el Villarreal no llega al duelo en su mejor momento. Los castellonenses vienen de sumar dos derrotas seguidas, lo que les ha hecho perder la distancia de seguridad con sus perseguidores. Además, de no ganar, se les acabarían las opciones de poder alcanzar la cuarta plaza, última que da opción a jugar la próxima edición de la Liga de Campeones.

El técnico Quique Setién no podrá contar para este partido con José Luis Morales, que se lesionó ante el Sevilla. Quienes sí han llegado a tiempo pese a sufrir molestias en el Sánchez-Pizjuán son Lo Celso y Mandi. El listado de bajas lo completan el experico Gerard Moreno, Francis Coquelin, Raúl Albiol y Kiko Femenía.

Alineaciones probables:

Villarreal: Reina; Foyth, Mandi, Pau Torres, Pedraza; Baena, Parejo, Capoue; Chukwueze, Jackson y Yéremy.

Espanyol: Pacheco; Óscar Gil, César Montes, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Darder, Vini Souza, Melamed; Braithwaite y Joselu.

Árbitro: César Soto Grado (C. Riojano)

Árbitro VAR: Ignacio Iglesias Villanueva

Estadio: La Cerámica.

Hora: 19:30