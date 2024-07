Nico Melamed tira con bala contra el Espanyol: "Sentí poco interés"

Nico Melamed y Espanyol no prolongaron el contrato que les unía y el futbolista decidió coger las maletas este verano y poner rumbo al Almería, en un proyecto que tiene como único objetivo regresar a la Primera División. Tras dejar ya el club blanquiazul, el canterano perico ha concedido una entrevista al diario 'MARCA' en el que ataca al Espanyol por las formas con las que se gestionó su situación.

"Quizás esperaba otro tipo de actitud, sensibilidad, talante hacia mi persona. Yo entiendo que cada uno vela por sus intereses. Intenté dar lo máximo, pero una vez vi que era yo el que tenía que ir por detrás de ellos, entendí que el interés era menor y empecé a escuchar propuestas", señala. Un Espanyol que no terminó de quererlo, o al menos así lo asegura él, y un Almería que le ofreció un buen proyecto.

"Lo primero que quiero dejar muy claro es que yo al Espanyol lo quiero muchísimo, le debo mucho. Pero me voy por dos motivos. Primero, por el poco interés y actitud que muestra hacia mi persona. Entiendo la parte económica del club perfectamente, pero yo en ese momento sentía poco interés. Y, segundo, por el proyecto y la propuesta del Almería", indica.

"Me sentía feliz"

Eso sí, no le guarda rencor a nadie. Y mucho menos a la afición y al club en sí: "Me sentía feliz, querido por la afición que es lo que sueñas. Me sentía orgulloso de llevar este dorsal, único. Por eso te digo que cuando se acerca el final de mi contrato me espero algo más por parte de la dirección deportiva, del talante hacia mí. Entiendo la parte económica, y nunca va a ser sólo por ello, pero cuando no se demuestra total interés o la actitud no es tan positiva empiezo a escuchar otras ofertas y la que más me llama, y de la que estoy feliz, es la del Almería".

Por último, sobre el momento en el que pinesa que lo mejor es dejar el Espanyol, Nico Melamed asegura que "yo recibo una propuesta el pasado verano, espero unos meses pensando que habría otra porque la primera era muy débil. Sobre octubre llamo al club y preguntó qué está pasando. Me dicen que si yo no llamo, ellos igual ya no me hubiesen llamado y eso tocó mucho. A partir de ahí, en enero empiezo a ver las diferentes variantes que tengo sobre la mesa y es cuando me decido por el Almería".