Ngonge será el primer fichaje del Espanyol

Tardó en llegar, pero Manolo González ya tiene a su primer refuerzo. Será oficial en las próximas horas, pero el RCD Espanyol tiene atado a un Cyril Ngonge que llegará a Cornellà-El Prat hasta final de temporada en calidad de cedido procedente del Nápoles.

Llevaba varios días el técnico blanquiazul pidiendo fichajes para completar una plantilla debilitada por las salidas de Luca Koleosho y de Javi Hernández y por la lesión de gravedad de Javi Puado. La petición de Manolo en rueda de prensa fue la de -al menos- un extremo y un delantero. Y el primero en firmar será el talentoso atacante de un Nápoles que pagó 20 millones de euros por él hace exactamente dos años.

Cesión con opción de compra

Cyril Ngonge viajó este mismo viernes a Barcelona para pasar revisión médica y terminar de cerrar su fichaje, en una operación algo compleja. El futbolista pertenece al cuadro partenopeo, pero ha estado cedido desde verano en un Torino donde ha disputado 23 partidos, anotando un gol y ofreciendo dos asistencias. Pese a su gran protagonismo, no ha terminado de adaptarse ni de cumplir las expectativas turinesas hasta el punto de romper el préstamo en este mercado de invierno.

El extremo belga, tasado en 8 millones de euros por el portal 'Transfermarkt', volverá a probar suerte, esta vez cedido en el Espanyol, que cerrará el acuerdo con una opción de compra no obligatoria de unos 15 millones de euros, una cifra totalmente inasumible en estos momentos por la entidad catalana.

Reforzará Ngonge la parcela ofensiva de Manolo González, en una posición en la que competirá con Dolan, Jofre Carreras y un Antoniu Roca que apunta a quedarse pese a los diferentes rumores que le colocaban lejos del RCDE Stadium. El belga, zurdo, suele ejercer como extremo derecho jugando a banda cambiada, pero puede actuar también por la izquierda, como mediapunta y, en ocasiones puntuales, como delantero centro.

Ngonge, de 25 años e internacional con Bélgica en una ocasión, salió de la cantera del Brujas antes de recalar en un PSV Eindhoven donde no triunfó. Pasó por varios equipos hasta ser descubierto por la Serie A. Concretamente por el Hellas Verona, donde militó dos temporadas y brilló con once goles y tres asistencias en 36 partidos. Su verticalidad, desborde y pegada llamó la atención de un Nápoles que pagó una millonada por hacerse con sus servicios en enero de 2024.