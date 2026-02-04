Ngonge, presentado con el Espanyol: "Si el club decide comprarme será un placer"

Es la carta de la esperanza tras un enero difícil. Cyril Ngonge aterrizó en Barcelona para sumarse a las filas de un Espanyol en bonanza si se toma toda la temporada, pero en un bache de resultados mirando netamente al 2026. Los de Manolo González, aún así, conservan la sexta plaza que permite mantener las ilusiones al vuelo, y el fichaje del extremo belga (25 años) es una baza más en dichas esperanzas.

Ndonge usará el dorsal '16'. En su presentación estuvo acompañado de Mayo Ye y Unai Ezkurra / RCDE

Este miércoles fue presentado en sociedad como futbolista blanquiazul, atendiendo a la prensa en el RCDE Stadium y mostrándose confiado en ayudar para seguir creciendo: "Estoy muy feliz de estar aquí, no puedo esperar para encontrarme con los jugadores en el campo. Ya me he reunido con ellos, un gran grupo que me dio la bienvenida muy bien, igual que el entrenador. Muy feliz de estar aquí y no puedo esperar para comenzar esta aventura".

El nacido en Ukkel (2000) firmó con el club blanquiazul un préstamo con una opción de compra que va hasta los 16 millones de euros, disputando la primera parte de la temporada en un Torino con el que acumuló 23 partidos, un gol y dos asistencias. Su estancia en Can Perico desea que no sea tan corta: "Si no quisiera quedarme, no habría una opción de compra. Mi objetivo es hacerlo lo mejor que pueda y si el club decide comprarme, será un placer para mí".

Ngonge entrenó ya a las órdenes de Manolo González y podría ser convocado ante el Villarreal / RCDE

Sobre la progresión de su carrera, Ngonge comentó que confía en recuperar su mejor versión: "Pasé de Verona al Nápoles y los primeros partidos iban muy bien, pero me lesioné en la Champions ante el Barça y me costó volver al campo. Esa temporada fue la peor para el Nápoles, el estilo de juego no era el mío. Pero es verdad que fuimos campeones de Italia, pero no me he adaptado completamente. Por eso vine aquí, es un gran equipo, juegan futbol muy ofensivo y con intensidad. Lo que he visto me ha emocionado y quiero recuperar esa sensación del Verona"

Mantiene la calma, eso sí, sobre lo que se pedirá de él en el campo: "¿Mis expectativas? La gente las tiene por mi, no yo. Yo solo quiero hacer mi trabajo y, cuando tenga la oportunidad, llevar peligro al área y trabajar duro". Para ello, apuntará Ngonge -zurdo puro- a una zona preferida del campo: "Si tengo que escoger, me gusta ir a la banda derecha, aunque también me gusta jugar detrás del delantero".

Ngonge también ha representado a la selección belga en varias de sus categorías juveniles, de la Sub-15 a la Sub-19, además de debutar ya con la absoluta bajo las órdenes de Domenico Tedesco en 2024, siendo aquel su única internacionalidad absoluta hasta ahora.