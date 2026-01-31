Ngonge ya ilusiona en el Espanyol: "Soy un jugador peligroso"

El Espanyol necesita recuperar la alegría e ilusión tras sufrir una nueva derrota, esta vez ante el Deportivo Alavés, que supuso encadenar ya cinco partidos sin conocer la victoria. En estos momentos de incertidumbre, pocas fórmulas pueden generar mayor esperanza en la afición que un fichaje que no solo refuerce el equipo, sino que ayude a revertir esta dinámica negativa. El objetivo de la permanencia en Primera sigue siendo la prioridad, aunque en Cornellà todavía se sueña con metas más altas.

La entidad perica oficializó este sábado lo que ya era un secreto a voces: el fichaje de Cyril Ngonge. El delantero belga de 25 años llega cedido desde el Nápoles hasta final de temporada. Ngonge, quien presenció desde la grada el reciente encuentro contra el Alavés, firmó su contrato con el club blanquiazul, que incluye una opción de compra no vinculante, superior a los 15 millones de euros.

Ngonge llega para reforzar el ataque tras la baja por lesión de Javi Puado, quien se perderá lo que resta de temporada, y tras las salidas de Javi Hernández y Luca Koleosho en este mercado de fichajes invernal. De esta manera, el extremo belga se incorpora para fortalecer la parcela ofensiva de Manolo González, que necesitaba disponer de más efectivos para afrontar lo que queda de curso.

En sus primeras palabras como perico, Ngonge definió su estilo dentro del terreno de juego y explicó el motivo de su llegada al Espanyol: “Todo muy bien. Estoy en el estadio y cuando me veo me siento aún más ilusionado por comenzar esta nueva aventura. Me considero un jugador muy instintivo, que le gusta regatear, marcar goles y tirar a portería. Soy un jugador peligroso, impredecible”

“He analizado la temporada del Espanyol y también del entrenador del que sólo he sentido cosas positivas. Después hablé con él y tuve claro que este era el sitio donde quería venir. También tengo familiares que viven en Barcelona y me explicaron un poco la historia del club. Así que lo tenía todo muy claro y fue una decisión muy fácil”, apostilló.