Newcastle - Espanyol, en directo: partido amistoso, hoy en vivo

El Espanyol se mide al Newcastle en el sexto compromiso de la pretemporada para el equipo de Manolo González.

GOL DEL NEWCASTLE Empata el Newcastle. Buena combinación dentro del área y el centro desde la derecha encuentra el certero remate de cabeza de Matt Targett al que no puede responder Dmitrovic.

0-1 | MIN. 17 Otro robo en la medular tiene la clave del tanto blanquiazul. Perfecta la combinación entre Roberto Fernández y Antoniu Roca, que han llevado la transición hasta dejarla a un Edu Expósito que venía desde atrás y ha clavado el potente y colocado zapatazo al fondo de las mallas de Ramsdale.

GOL DEL ESPANYOL Gooooooool del Espanyol!!! Marca Edu Expósito con un soberbio trallazo desde la frontal del área.

0-0 | MIN. 15 Primera internada prometedora del Espanyol, aunque la defensa local intercepta el pase de Rubén Sánchez para Javi Puado, máximo goleador de la pretemporada con cuatro dianas.

0-0 | MIN. 11 Pide paz Michael Oliver entre Leandro Cabrera y William Osula. Ya sabemos que en el alto nivel todo el mundo es competitivo y a veces los amistosos se escapan de este apelativo, y no quiere el árbitro internacional inglés que esto se embarulle a las primeras de cambio.

0-0 | MIN. 9 Sube la presión el Newcastle cuando el Espanyol tiene el balón atrás. El guardameta Dmitrovic ha tenido alguna dificultad para encontrar la línea de pase en la acción anterior, pero ha acabado encontrando el camino para la salida desde atrás.

0-0 | MIN. 7 Aguantan bien los de Manolo González el dominio de salida del Newcastle, que pese a tener más el balón no encuentra resquicios por donde crear peligro. La solidez defensiva del Espanyol, una de las señas de identidad más reconocibles en esta pretemporada, aparece pronto en este duelo de quilates ante un rival de Champions.

0-0 | MIN. 4 Primeros minutos de dominio del Newcastle, pero sin incidencia todavía en el área blanquiazul. La acción con más intención de los ingleses la corta raudo y veloz Omar El Hilali en la banda derecha de la defensa perica.

0-0 | MIN. 1 Empieza el partido en St.James Park. Reto de altura para el Espanyol ante el quinto clasificado de la pasada Premier League.