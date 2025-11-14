Muere Xabier Azkargorta, la leyenda del Espanyol que echó raíces en Bolivia

Llora el Espanyol, donde se convirtió en leyenda y en el entrenador más joven que vio la Primera División. Llora Bolivia, donde era un semidiós por conducir a su selección al Mundial de 1994 y donde echó profundas raíces.

Llora Azpeitia, la localidad guipuzcoana que le vio nacer, y todas aquellas ciudades y países, numerosos, que le fueron acogiendo durante sus 72 años de vida. Llora el mundo del fútbol en general por la pérdida de la bonhomía de un hombre pegado un bigote. Lloran porque Xabier Azkargorta ha muerto.

Desde Bolivia, precisamente, ha llegado la triste noticia. Allí residía y allí llevaba tiempo. Ha afrontado una larga enfermedad que le ha terminado segando la vida. Los medios del país sudamericano abren a estas horas con la noticia del deceso, muestra palmaria de lo que Azkargorta significó para aquel país, no tan solo para su fútbol, trascendiendo el deporte para convertirse en un icono nacional, símbolo de su orgullo.

Porque Azkargorta, un proyecto de futbolista que no pasó de las categorías inferiores de la Real Sociedad y el Athletic por una grave lesión de rodilla, fue un nombre propio ineludible en el fútbol español de los años 80, pero alcanzó la gloria cuando hizo la maleta y cruzó el Atlántico, en un periplo vital que le llevó a hacer escala también en Chile, Japón y México.

Entrenador más joven de Primera División

Su tupido bigote, claro, motivó el apodo de 'Bigotón' con el que se conocía popularmente a este entrenador y licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona. La carrera la completó cuando fichó por el Espanyol. Arrancó como técnico en el fútbol vasco, pero creció a velocidad de vértigo y tras dirigir al Nàstic durante un curso en Segunda le llegó la oportunidad de tomar el banquillo perico.

Se convirtió, en 1983 y con apenas 29 años, en el entrenador más joven de la historia de Primera División. Eran los años de Tommy Nkono, de Tintín Márquez y de John Lauridsen, el preludio de aquel Espanyol que llegó a jugar la final de la Copa de la UEFA en 1988, ya con su paisano Javier Clemente a los mandos.