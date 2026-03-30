Muere Ferran Martorell, expresidente del Espanyol

Luto en el entorno del Espanyol. Ferran Martorell, expresidente del club blanquiazul, ha fallecido a los 84 años. Fue el vigesimosegundo presidente de la historia del club blanquiazul, ejerciendo durante el año 1989, además de ser directivo de la entidad durante 17 años, en diferentes etapas.

Su etapa como presidente, aunque breve, resultó especialmente significativa. En 1989, tras suceder a Antoni Baró, asumió el cargo en un contexto complicado, con el equipo recién descendido a Segunda División. Fiel a su compromiso, lideró el proceso de convocatoria de las primeras elecciones democráticas a la presidencia del club, a las que decidió no concurrir, cumpliendo así su palabra y facilitando una transición institucional clave en la historia moderna del Espanyol.

Más allá de esos meses al frente de la entidad, Martorell dedicó gran parte de su vida al club desde los despachos. Formó parte durante 17 años de distintas juntas directivas, incluyendo siete años junto a Manuel Meler y otros siete como vicepresidente primero de Baró. Posteriormente, regresó como miembro del consejo bajo la presidencia de Daniel Sánchez Llibre. Su vínculo con el Espanyol también tenía un fuerte componente familiar, con varios antepasados que ocuparon la presidencia del club.

Ferran Martorell, jugando a golf ante la mirada de Johan Cruyff / ZOLTAN CZIBOR

En el ámbito deportivo, su labor como directivo dejó huella, especialmente durante su etapa como vicepresidente. Fue uno de los responsables de operaciones destacadas como los fichajes de John Lauridsen y Tommy N'Kono, dos nombres que marcaron una época en el conjunto blanquiazul. Además, su pasión por la cantera se reflejó en la creación de la Fundació Ferran Martorell, un proyecto formativo que durante casi dos décadas impulsó el desarrollo de jóvenes futbolistas.

Fuera de los terrenos de juego, Martorell también destacó como publicista. Fundador en 1968 de una reconocida agencia de publicidad, impulsó campañas de gran impacto y llegó a presidir el gremio de publicitarios, además de convertirse en el primer decano del colegio profesional del sector. Su creatividad también dejó sello en el Espanyol, siendo el autor del lema ‘Jo, cantera’, convertido en una de las consignas más recordadas del club.

En 2020, la Llotja Ángel Rodríguez del RCDE Stadium fue también escenario de un emotivo acto en el que se oficializó el reconocimiento de la presidencia de Martorell. El Consejo, presidido por Chen Yansheng y la Fundació del club a través de su Comisión Delegada, aprobaron por unanimidad el reconocimiento de Martorell como Presidente del Club.