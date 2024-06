Muere a los 62 años el histórico capitán del Espanyol Diego Orejuela

Aquel equipo, aquel inolvidable Espanyol que se quedó en la orilla de la cima europea, tenía un capitán. Era Diego Orejuela, andaluz de La Luisiana (Sevilla), nacido el 20 de enero de 1962, que ha fallecido con 62 años, según ha anunciado el club blanquiazul en un comunicado donde ha recordado que estuvo nueve temporadas en el primer equipo, jugando 303 encuentros y marcando 23 tantos.

Aquel joven que debutó con 20 años guiado por la sabiduría de un inónico entrenador del viejo fútbol español. José María Maguregui. ‘El Mago’ Maguregui, el inventot de 'la táctica del autobús'. Todo ocurría entonces en Sarrià, un estadio demolido para dar paso a modernos pisos llevándose toneladas de recuerdos. Allí se estrenó Diego Orejuela, centrocampista de fuerte paso y excelente técnico, que apareció en la undécima jornada de aquella Liga 1981-82. Necesitó, eso sí, tres años para anotar su primer gol en el triunfo sobre el Valencia (3-2). ¿Dónde? En Sarrià, claro.

Jugador imprescindible para todos los entrenadores que desfilaron durante esa década por el viejo estadio blanquiazul. Diego era mediocentro, hermano menor de Jesús Orejuela, que también jugó en el Espanyol. "Cuando llegué al Espanyol era un jugador muy técnico y me decían que me faltaba agresividad en el juego", recordó hace una década en una charla con Espanyol TV.

"Todo el mundo decía: 'El segundo Solsona", añadía recordando que tuvo entrenadores como Maguregui, Luis Aragonés, Azkagorta, Clemente. "Me convertí en un jugador más completo, quizá no tan bonito a la hora de jugar, pero sí más completo porque me iba amoldando", subrayó.

Sustituido en Leverkusen

Estuvo de inicio a fin en aquella epopeya que terminó de mala manera en Leverkusen. Fue, junto a Miquel Soler, el único que participó en todos los partidos de esa increíble aventura perica que iba derribando símbolos y mitos europeos a su paso por el Viejo Continente. Hasta que topó con el Bayer Leverkusen en una noche que nadie quiere recordar.

En una charla con este diario, justo antes de la final de la Copa de la UEFA del Espanyol de Valverde (2007), Diego Orejuela recordaba aquella final. "Cualquiera de los jugadores de aquella plantilla salimos más ahora por la tele que hace 19 años. Aquella final ha estado enterrada hasta ahora como si hubiéramos matado a alguien", explicaba dolido sin entender la búsqueda constante de un culpable.

"Que si no jugó Lauridsen, que si no estaba Valverde... En aquella final acabó la primera parte con empate a cero y no jugaba Lauridsen" apuntaba entonces el centrocampista, quien argumentó que "los pericos supieron perder en Leverkusen; la entidad, el club, no. Desde dentro del club, no". A él lo quitó Clemente con 2-0 en el marcador. Era el minuto 66. Lo sustituyó Javier Zubillaga.

Corazón blanquiazul

Orejuela marcó, por ejemplo, ante Inter y Brujas, al tiempo que le tocaba vivir terribles momentos más allá incluso de esa frustrante derrota en Alemania. Estuvo el futbolista en ese descenso a Segunda, el tercero en la historia del club, con la promoción perdida con el Mallorca. Aunque, de inmediato, y a la temporada siguiente (1990-91), el equipo volvió a subir a Primera. Casi una década más tarde (marzo 1991) jugó Diego Orejuela su último partido con la camiseta blanquiazul antes de terminar su carrera en el Palamós.Andaluz que desempeño toda su carrera en Catalunya, donde recorrió el Figueres, Sabadell y Lleida, siempre como cedido, antes de abrir las puertas de Sarria. "Lamentamos comunicar que nos ha dejado Diego Orejuela, a sus 62 años. Capitán del equipo subcampeón de la UEFA del 88. 303 partidos oficiales y 23 goles en 9 temporadas en el RCD Espanyol. Descanse en paz", ha publicado el club en un comunicado oficial en redes sociales.

Una vez abandonó el fútbol se instaló en Begur, disfrutando del Baix Empordà, además de trabajar en la búsqueda de nuevos talentos creando escuelas de fútbol base. "Llegué al Espanyol siendo un criajo, con apenas 14 años. Y me fuí con 30. Pasé de todo. Hubo momentos muy buenos y otros muy malos", recordaba Diego Orejuela en una entrevista con los canales oficiales del club.

Retirada con 32 años

Descensos a Segunda, ascensos inmediatos a Primera y aquel partido que tenía todo en la mano para conquistar la cumbre europea. Aquella noche en Leverkusen. "Dejé el fútbol con 32 años, no lo quise alargar demasiado. Estaba agotado del fútbol", confesó ese centrocampista que guiaba el juego blanquiazul con autoridad. "No daba en el campo todo lo que tenía que dar. Era una cuestión de agotamiento mental", reconocía entonces Diego Orejuela, a quien, una vez lejos del fútbol, confundían con Golobart o Gallart, antiguos compañeros en el estadio de Sarrià.

Subió al primer equipo con Tintin Márquez, Edu Mauri, Gallart, teniendo a Xabier Azkagorta, con 29 años, siendo entrenador de ese equipo. "Tuvo mucho mérito en subirnos a todos. Hicimos un grupo muy bueno de jugadores, se hizo una piña, cenábamos juntos con las familias", decía el centrocampista andaluz.