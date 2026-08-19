Monchi señala la prioridad del Espanyol antes del cierre del mercado de fichajes: buscan a un extremo

Ramón Rodríguez 'Monchi', director general deportivo del Espanyol, compareció en el RCDE Stadium y confirmó que el club blanquiazul mantiene como una de sus principales prioridades la incorporación de un extremo. El dirigente confía en que la operación pueda concretarse antes del cierre del mercado, previsto para el próximo 1 de septiembre.

Monchi explicó que el Espanyol lleva trabajando durante todo el verano en la búsqueda de un futbolista para esa posición y que el objetivo continúa siendo completar la plantilla en esa demarcación. “Es una posición en la que llevamos trabajando todo el verano. Sigue siendo objeto de deseo traer un jugador para tener esa demarcación lo más completa posible”.

Monchi, con Unai Núñez en el Espanyol / @RCDEspanyol

El director deportivo reconoció que el club tenía una opción que consideraba especialmente interesante, pero finalmente se ha visto obligado a descartarla. “Estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción sobre la que estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser”, apuntó. Aunque no quiso revelar el nombre, Arnau Ortiz, del Atlético de Madrid, ha aparecido en las últimas fechas como uno de los candidatos.

Pese a que esa alternativa se ha caído, Monchi transmitió serenidad y confianza en el trabajo que está realizando la dirección deportiva. El gaditano aseguró que existe “tranquilidad” y “convencimiento” para terminar de construir una plantilla competitiva y dejó clara la filosofía que seguirá el club en las próximas semanas: “Sin prisa, pero sin pausa”.

Monchi: "Me hubiera gustado tener dos o tres jugadores más" / RCDE

Más allá del extremo, Monchi no descartó que puedan producirse más movimientos antes del cierre del mercado, aunque todo estará condicionado por las salidas. “Dependerá de las salidas que haya de aquí al final del mercado. Algún jugador ya sabe que no entra en los planes del entrenador, pero no podemos forzar a la gente. Si no podemos encontrar salida, serán uno más”.

Preguntado por si considera que la plantilla actual es mejor que la que terminó la pasada temporada, el director deportivo prefirió no sacar conclusiones todavía. Monchi considera que el verdadero baremo será la competición y señaló que el “juez” debe ser “el día a día, los partidos y la temporada”. “Si hemos mejorado la clasificación (undécimo en la 2025-2026), la plantilla será mejor. Y si no, peor”, agregó.

Monchi, director general deportivo del Espanyol / Gorka Urresola

El estreno liguero ante el Levante, que terminó con una victoria por 3-0 para el Espanyol, dejó buenas sensaciones en el conjunto blanquiazul. Monchi valoró especialmente la solidez y la personalidad mostradas por el equipo en la primera jornada. “Vimos un bloque con una estructura de juego muy marcada, sabiendo que quería ser en cada momento y con una seguridad defensiva muy buena, generando muchas ocasiones”.

El triunfo, sin embargo, ya forma parte del pasado y el Espanyol afronta ahora una prueba de máxima exigencia ante el Real Madrid. Monchi es consciente de la dificultad del encuentro, aunque confía en que su equipo pueda competir sus opciones. “Es un partido muy complicado contra uno de los mejores equipos del mundo. Lo afrontaremos con la intención de usar nuestras bazas y competir al máximo”, sentenció.