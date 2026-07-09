Monchi: "¿Próximos fichajes? Los nombres los tengo claros y Manolo está de acuerdo"

Tres fichajes de una tacada. El RCD Espanyol anunció sus tres primeras incorporaciones en una semana de mucho trabajo para Monchi que culminó con la presentación de Àlex Calatrava el martes, de Hartman el miércoles y de Gabriel Moscardo esta misma mañana.

El director general deportivo aprovechó precisamente la rueda de prensa del futbolista brasileño para atender a los medios, valorar el mercado de fichajes hasta el momento, descartar rumores de ofertas por Omar El Hilali y asegurar que, de las prioridades, solo falta el fichaje de un central.

"Había una serie de prioridades porque han salido jugadores. Han salido Carlos Romero, Fernando Calero, Ramón Terrats, Pickel... Tres de ellos se han sustituido ya. Sin dar pistas... falta sustituir a Calero. Por ahora", aseguró entre sonrisas Monchi.

Los plazos del mercado

No se marca plazos el directivo para "no" autoexigirse, pero sí le gustaría haber firmado más futbolistas antes de que concluya el stage en Navata dentro de unas dos semanas: "No hay un plazo urgente. Estamos empezando y vamos a un buen ritmo. Tiene que haber salidas, porque no podemos poblar el grupo. Me gustaría intentar hacer algunas cosas más antes de que terminara el stage en Navata. Pero no es mi forma de actuar ponerme fechas y que ello me autoexija".

Monchi, director general deportivo del Espanyol / Gorka Urresola

Y si bien Monchi hablaba hace unos días de "perfiles", hoy ya habla de "nombres": "Los nombres los tenemos claros, están hablados con el míster y está de acuerdo. Hay que gestionar ahora los tiempos, el Mundial está parándolo todo. Lo importante es tener las ideas claras, y si tenemos los nombres, mucho mejor".

Ventas y Omar El Hilali

Eso sí, también debe haber ventas para ingresar: "Si hay una venta importante, se generan ingresos y plusvalía, y eso afecta al límite salarial. Pero las ventas antes del 30 de junio afectan más que las posteriores. Tendría que ser muy importante para que fuera una gran venta".

Monchi, durante la presentación de Moscardo / Gorka Urresola

"Las cartas las conozco desde el primer día. Estamos intentando hacer una planificación lo mejor posible, con las herramientas que tenemos. Sabía lo que me iba a encontrar, hemos hecho tres incorporaciones que eran la primera opción y ahora seguimos trabajando. Si hay salidas, ayudará, pero no me preocupa", expresó el director general deportivo.

Relacionado con el tema de bajas, Monchi desmintió ofertas por un jugador importante como Omar El Hilali: "Por Omar ha habido las mismas ofertas que por Andrés (Dircom del club), o sea que no ha habido muchas. Es un chico que debe seguir creciendo en el Espanyol. Como todo, si llega una oferta la valoraremos, pero no lo hemos puesto en el mercado ni nada. Él está con muchas ganas".

Monchi, durante su comparecencia ante los medios / Gorka Urresola

Finalmente, preguntado por si la plantilla ahora es mejor que el año anterior, fue claro: "Quien juzga si la plantilla es mejor o no es la clasificación. Qué mas da. Si el año que viene terminamos encima de la undécima posición diremos que es mejor. El único juez es el resultado".

El discurso de Monchi

Antes de su comparecencia, y durante el primer entrenamiento de la pretemporada blanquiazul, Monchi ofreció un discurso a la plantilla, en el que trató de motivarla para que "la temporada sea lo más exitosa posible con objetivos importantes". "En primer lugar, dar la bienvenida a los tres nuevos compañeros y a los que volvéis a casa después de cesión. Ganas de que empiece a roda el balón y los partidosa amistosos y oficiales", comenzó diciendo.

"Estamos intentando poner todo para que la plantilla sea lo más competitiva posible y se puedan conseguir objetivos importantes y sufrir lo menos posible, eso depende de todos los que estamos aquí. Os pido el mayor esfuerzo posible. Que la suerte nos sonría y que allá por mayo cuando termine LaLiga podamos recordar el año como un año bonito donde hemos vivido momentos inolvidables", concluyó Monchi.