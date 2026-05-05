Monchi se pronuncia sobre su futuro... con el Espanyol pendiente

Los aficionados del Espanyol vieron ante el Real Madrid la que fuera la 17ª cita deportiva consecutiva de la temporada sin victorias. O lo que es lo mismo: entrar a mayo de 2026 sin ganar ni un solo partido. Vinicius, de pique en pique con Omar el Hilali, sacudió la varita para apagar la esperanza blanquiazul con dos latigazos que dolieron, y mucho. El descenso apremia, las prisas ya se acumulan y el club se siente a la deriva.

Los jugadores del Espanyol tras el partido de LaLiga de fútbol que RCD Espanyol y Real Madrid han disputado este domingo en el RCDE Stadium, en Barcelona / Siu Wu / EFE

Con este panorama, las cámaras de 'Movistar' captaron en las gradas al exdirector deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', uno de los nombres que ha sonado para integrarse en la reestructuración deportiva que planea el club blanquiazul.

En 'Un podcast con acento', el ahora propietario de la CD San Fernando 1940 dejó claros sus planes con el equipo que recientemente ascendió de Tercera andaluza y le representa la ilusión de su vida. “A día de hoy mi día a día es el San Fernando. ¿Eso significa que jamás vaya a trabajar en otro club? No, no tiene por qué, pero mi prioridad siempre va a ser San Fernando”.

Monchi, exdirector deportivo del Sevilla / EFE

Monchi, centrado en el proyecto que preside desde su regreso a los orígenes, insiste en que cualquier opción profesional que se le presente deberá encajar con esa dedicación: “Todo aquello que pueda aparecer en el horizonte tiene que ser compatible con el San Fernando”.

Sus palabras llegan apenas unos días después de que fuera visto en el RCDE Stadium durante el Espanyol-Real Madrid, invitado por el presidente Alan Pace. Naturalmente, su presencia no pasó desapercibida y alimentó las especulaciones sobre una posible vinculación con el club perico, inmerso en una profunda reflexión sobre su estructura deportiva tras una temporada complicada.

"Me preocupa más el San Fernando"

En ese escenario, el perfil de Monchi encajaría en el club como una figura de asesoramiento más que como director deportivo al uso. El Espanyol, con Fran Garagarza actualmente de baja y con otros nombres como Javier Ribalta en la órbita, valora incorporar experiencia contrastada para evitar errores recientes en la planificación.

Como valoramos en SPORT, no se estima, de momento, su figura como director deportivo propiamente, sino más en la vía de un consultor que ayude al equipo a no pasar situaciones como la vivida durante el mercado invernal, prácticamente inútil esta temporada y con la única llegada de Ngonge como respuesta a las preguntas que se le planteaban al equipo aquel tramo, echando por la borda lo que pudo ser un curso inolvidable.

También comentó Monchi que, aunque "no existe ninguna propuesta, tampoco me preocupa. Me preocupa mucho el día a día del San Fernando”. En esta línea también se añade la doble vía de una posible colaboración con el conglomerado de Alan Pace: la capacidad financiera del norteamericano también podría dar una mano al CD San Fernando 1940 en el camino que buscan transitar hasta el regreso a las divisiones nacionales del fútbol español.