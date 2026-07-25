Monchi pide paciencia en materia de fichajes: "Prefiero aguantar una idea que precipitarme con algo que no buscamos"

El empate entre el Espanyol y el Sabadell demostró que Manolo González todavía necesita varios fichajes más. El conjunto blanquiazul no pudo superar al cuadro arlequinado en su tercer amistoso de la pretemporada y el once 'titular' dejó muchas dudas.

Y pese a que la necesidad de incorporar más caras nuevas parece indudable, Monchi pidió paciencia antes de arrancar el partido. El director general deportivo de la entidad blanquiazul, en declaraciones a los medios oficiales del club, ofreció la hoja de ruta.

Gragera y Salinas, a punto de salir

"A la gente le gustaría saber los jugadores que van a llegar. Pero para que lleguen jugadores hay que dejar espacio, es la tarea más complicada y la más difícil. Hemos logrado soluciones de temas que no tenían camino: Antoniu, Omar Sadik...", explicó Monchi.

Jose Salinas posando con la camiseta del RCD Espanyol / La Liga

Precisamente sobre ese mismo capítulo de salidas, informó que la marcha de Gragera y de Salinas se dará en breves: "Estamos muy cerca con el tema de Gragera. Pienso que de Salinas habrá noticias en breve. Vamos avanzando poco a poco".

Paciencia para fichar

Y preguntado por los próximos fichajes, no quiso mojarse demasiado, pero sí dejó claro que no va a traer jugadores por traer y que, si es necesario, esperará hasta el último momento para incorporar a perfiles muy concretos.

"Todavía queda. Menos, pero aún queda. Estamos trabajando. Si tenemos una idea muy clara, prefiero aguantar esa idea que precipitarme y traer algo que no es acorde al perfil que estamos buscando", explicó Monchi.

Manolo y su staff, durante el Espanyol-Sabadell / Valentí Enrich

El director general deportivo aseguró, además, que Manolo González y todo el staff conocen todos sus movimientos: "El cuerpo técnico está al día de los movimientos, la sintonía es total. Y también con Alan Pace y con Mao. Quedan casi 40 días de mercado, unos 20 para que empiece LaLiga".

Eso sí, el único objetivo que se marca Monchi a día de hoy es "que cuando comience LaLiga (el 16 de agosto ante el Levante en el RCDE Stadium) el equipo sea lo más competitivo posible".

Monchi tiene clara la hoja de ruta en el mercado / Gorka Urresola

Consolidar el proyecto

Finalmente, el exdirectivo del Sevilla valoró "el cariño, la confianza y la exigencia" que le ha transmitido la afición desde su llegada, algo que define como "muy bueno" para el proyecto 26/27: "Contento y feliz de cómo se han ido desarrollando estos dos meses y algo, contento de la adaptación, con el club, con el día a día de trabajo, con la relación con la propiedad y los compañeros de trabajo".

"Sería muy fácil decir que el objetivo es jugar en Europa, pero la meta debe ser consolidar el proyecto para que desde esa base nos permita ir donde podamos. Tengo ganas de seguir creciendo y aportando. Espero que las cosas salgan acorde a la ilusión y dedicación que le ponemos", concluyó Monchi.