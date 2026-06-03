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ESPANYOL

Monchi: "El objetivo ha de ser consolidar al Espanyol en la parte alta de la tabla"

Monchi detalló las claves del nuevo proyecto perico, que busca elevar el nivel global de la plantilla de Manolo González y consolidar al Espanyol en la zona alta de la tabla de LaLiga

Monchi, en su presentación con el Espanyol

Monchi, en su presentación con el Espanyol / Valenti Enrich

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Marc Gázquez

Marc Gázquez

Monchi ya trabaja a pleno rendimiento en la construcción del nuevo Espanyol. En una entrevista concedida a 'La Grada', el director general deportivo blanquiazul repasó sus primeras semanas en el club, ratificó su apuesta por Manolo González y avanzó algunas de las claves del proyecto que lidera junto a Alan Pace.

El andaluz explicó su implicación en el tramo final de la pasada temporada, cuando decidió asumir un papel más activo dentro de la entidad. “Por honestidad y respeto a la entidad y a la persona que había depositado la confianza en mí, Alan Pace, debía dar un paso adelante”, aseguró.

Uno de los mensajes más contundentes fue su respaldo a Manolo González. “Le transmití total confianza en un momento que no era fácil”, explicó Monchi, que insistió en que su apuesta por el técnico no fue “ficticia sino real”. “He tomado la decisión que creo es lo mejor para el club”, añadió.

De cara al mercado, Monchi dejó claro que el Espanyol deberá mover ficha para ganar competitividad. “Tenemos que ser un pelín más agresivos en la planificación”, afirmó, aunque recordó que la entidad está condicionada por el límite salarial. “Hay que liberar espacio, buscar esos ingresos a través de ventas o ahorros para que nuestro límite salarial nos dé para hacer la plantilla lo más competitiva posible”.

Tras su primera reunión de planificación con Manolo González, el objetivo está definido: aumentar el nivel global del grupo. “Intentaremos dotarle de más calidad y de más competitividad. No es diseñar un once ideal, sino tener 20 jugadores de nivel parecido que eleve el nivel de la plantilla”, señaló.

Monchi posando junto a Alan Pace

Monchi posando junto a Alan Pace / VALENTÍ ENRICH

Monchi también avanzó que una parte importante de los nueve futbolistas cedidos regresará para iniciar la pretemporada y ganarse un sitio. Además, reconoció que al equipo le falta físico. “Creo que al equipo le falta un pelín de físico, Manolo está de acuerdo”, apuntó.

Respecto al futuro del club, el dirigente fijó una meta ambiciosa: “El objetivo ha de ser consolidar al Espanyol en la parte alta de la tabla, que al ver el calendario hagamos cábalas pensando en mirar para arriba y no para abajo”.

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Por último, destacó la buena acogida que está encontrando el proyecto perico en el mercado. “La marca Real Club Deportivo Espanyol es una marca querida, reconocida y apetecible”, afirmó, al tiempo que elogió su sintonía con Alan Pace: “Alan no me ha prometido nada que sea irreal”.

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