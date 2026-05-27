Monchi no mira al Barça: "Nuestro rival solo debe ser el propio Espanyol"

El Espanyol encontró en el cierre de temporada toda la paz que necesitó durante gran parte de la segunda vuelta. 18 jornadas, concretamente, fueron el suplicio que se dejó atrás con los triunfos ante Athletic y Osasuna, válidos para llegar tranquilos a despedir la Liga en casa ante la Real con el 1-1 que bajó el telón al curso 2025/26.

Las razones, varias: el equipo reencontró las buenas sensaciones, la confianza volvió a hombres clave -Romero, Edu Expósito, Dolan o Kike García-, Manolo González dio con la tecla de sus planteamientos, y el equipo respiró, en general, aire fresco con la llegada de Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi'. El de San Fernando trajo al vestuario comunión, seguridad y, especialmente, ilusión con un proyecto que apunta maneras.

Monchi posando junto a Alan Pace / VALENTÍ ENRICH

Este martes se presentó ante la prensa de manera oficial, dejó los primeros trazos de su obra en el RCDE Stadium, y puntualizó varios aspectos importantes. Uno de ellos, la razón para elegir el proyecto de Alan Pace, describiéndolo al borde de las lágrimas: "Me sentí querido. Hay momentos de la vida en los que sentirse querido vale más que otras cosas. Yo estaba en un momento en el que, que me transmitieran confianza y cariño, era muy importante".

De la emotividad, Monchi saltó también a la motivación: la misma que debe ser el plan a seguir para crecer. Sobre la rivalidad con el Barça, destacó que el Espanyol es "lo suficientemente grande para no compararse con nadie. Tenemos que marcar nuestro camino, nuestra senda, sin mirar hacia los lados. Las rivalidades no te permiten crecer. Nuestro rival debe ser solo el Espanyol".

"Busca 'Monchi locuras' en Youtube..."

Crecer, en este sentido, será de la mano de un nombre: Manolo González. Monchi confirmó que seguirá en el cargo y tuvo también tiempo para bromear al ser consultado sobre si renovaría -tiene contrato hasta 2027-: "Sería la primera rueda de prensa en la que anuncio la continuidad y la renovación del entrenador (risas). Le transmití a Manolo toda la confianza del mundo. Lo he visto entrenar, enviar mensajes en el vestuario, vi sus planteamientos tácticos en los partidos... y ahora nos queda un mercado por delante. Nos enfadaremos, seguro. Es lo que pasa cuando tienes gente ambiciosa".

Del gallego será muy recordada la imagen subiéndose a la tarima de la grada de animación para unirse a la fiesta de los aficionados pericos. "Pon en YouTube 'Monchi locuras' y verás cosas parecidas. Es espontáneo. Las lágrimas cuando le ganamos al Athletic... creo que tienen que ser asumidas como parte de este mundo", analizó Monchi, nuevamente a las risas.