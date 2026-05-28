Monchi y Manolo González dibujan el Espanyol del futuro: "No hay que vender Europa como objetivo inminente, sino la solidez del proyecto"

El RCD Espanyol del futuro ya ha echado a rodar. En la rueda de prensa de su presentación, Monchi anunció una reunión con Manolo González para empezar a dibujar y diseñar la plantilla de la temporada 26/27, y la cita tuvo lugar el miércoles. Serán muchas las bajas que se producirán en Cornellà-El Prat, por lo que el nuevo director general deportivo deberá hilar fino para formar un equipo que no sufra para lograr la salvación.

Ese es el gran objetivo que se marca Monchi, y así lo dejó claro en declaraciones en 'El Larguero': "¿Europa? Más que Europa, el Espanyol tiene que aspirar a solidificar su crecimiento. Para ir a Europa de manera continua todavía hay que dar pasos. Hay que colocarnos en la mitad alta de la tabla y de ahí dar el salto. Si somos capaces de acortar saltos, perfecto; pero no tenemos que vender Europa como objetivo inminente, sino la solidez del proyecto y que Europa sea algo habitual en nuestro objetivo y no algo espontáneo".

La mencionada reunión con el técnico gallego se produjo este miércoles. "Quiero escuchar a Manolo y lo que tiene en mente, conoce a los cedidos mejor que yo. Ha habido rendimientos muy buenos. En líneas generales, es para estar satisfecho. Evidentemente, habrá que ver qué espacios hay", dijo Monchi en su presentación.

Monchi posando junto a Alan Pace / VALENTÍ ENRICH

Primera fotografía realizada

Dicho y hecho. Según afirmó el director general deportivo, ambos ya han hecho "un primer dibujo, una primera fotografía de lo que queremos" y están de acuerdo en que "algunos cambios habrá que hacer". "Para que se produzcan entradas, tendrá que haber salidas. Todos estamos de acuerdo en que hay que hacer cambios. Hay jugadores que salen, jugadores importantes, otros que terminan contrato y otros que terminan cesión. Y hay que taparlo. También porque queremos hacer algunos cambios que puedan darle un plus más de efectividad y de capacidad a la plantilla".

Monchi, junto a Alan Pace en su presentación con el Espanyol / VALENTÍ ENRICH

No le falta razón a Monchi, puesto que -un mínimo de- cinco futbolistas se marchan del Espanyol. Más allá de las bajas inesperadas que puedan darse, finalizan contrato Fernando Calero y Charles Pickel, lo que dejará cojeando las posiciones de central (Cabrera ha renovado, Riedel debe explotar y Miguel Rubio prácticamente no ha jugado) y de mediocentro, donde a Manolo González le han faltado efectivos esta última campaña.

Tampoco continuarán los cedidos Carlos Romero, Ramon Terrats y Cyril Ngonge, que regresarán a su club de origen, algunos habiendo tenido más protagonismo que otros. La más dolorosa será la baja de Romero, que obligará a la dirección deportiva a firmar a un sustituto de garantías para el mejor lateral de la recién terminada campaña 25/26 en LaLiga. Todo apunta al fichaje de Hartman, procedente del Burnley, aunque el bajo nivel ofrecido por José Salinas en las pocas oportunidades que ha tenido podría desencadenar en la llegada de otro carrilero zurdo.

Quilindschy Hartman es nuevo jugador del Burnley / BFC

Otros fichajes necesarios

No son prioridad todavía, pero también existen dudas en la portería (Ángel Fortuño pide una cesión para seguir creciendo) y en la banda derecha, donde Omar El Hilali ha rendido por debajo del nivel mostrado en anteriores campañas y Rubén Sánchez ha desempeñado un rol más ofensivo que defensivo, casi siempre partiendo desde el banquillo.

Noticias relacionadas

Finalmente hablaba Monchi de darle a la plantilla "un plus de efectividad", por lo que deberá acertar en los diferentes extremos que crea necesario fichar. Antoniu Roca y Jofre Carreras han tenido un rol suplente, ni Koleosho ni Ngonge han explotado y él único que contó con la plena confianza de Manolo fue Tyrhys Dolan. Y arriba, Pere Milla, Roberto y Kike tienen contrato y pronto regresará Javi Puado, por lo que podría llegar únicamente un punta y con la opción del cedido Marcos Fernández en la recámara.