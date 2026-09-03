Monchi: "Llegó una oferta por Roberto y la rechazamos al segundo"

Siete fichajes, quince salidas y una inversión de algo más de 5 millones de euros. Ese es el balance del primer mercado de fichajes de Monchi en el RCD Espanyol. El director general deportivo blanquiazul aseguró además, en rueda de prensa, haber rechazado "al segundo 1" la oferta del Hull City por Roberto Fernández.

Monchi, que realizó la tradicional valoración de mercado tras el turno de Bryan Zaragoza y Gorosabel, aseguró estar "satisfecho" con el trabajo realizado y con la ayuda de la propiedad en lo económico, además de desvelar que "ha sobrado algo de límite salarial para el mercado de invierno".

"Teníamos una hoja de ruta marcada y la hemos cumplido, no al 100%, pero en un alto porcentaje. Lo que habíamos hablado y lo que dije de darle un cambio a la plantilla, hay siete fichajes más los que estaban cedidos. ¿Los nombres que han venido son los que pensábamos el primer día? No, no voy a engañar, eso varía siempre. A cada Plan A, hemos tenido un B y un C. Satisfecho con el mercado por cumplir hitos, sí; cuando termine LaLiga hablaremos", explicó el director deportivo.

La inversión de Alan Pace

Preguntado por la baja inversión de la propiedad, solo cinco millones gastados sin tener en cuenta salarios, Monchi aseguró que "se ha hecho lo que se tenía que hacer". "Todo lo que me dijo Alan Pace lo ha cumplido, teníamos un límite salarial muy marcado. Hemos sobrepasado un poco esa cantidad prevista, por la lesión de Kike García. Mi grado de satisfacción con lo que se me prometió es total. Doy las gracias al club. Hemos cumplido al 100% lo que estaba previsto", apuntó.

Ante la lesión precisamente de Kike y también de Puado, podría haber faltado un '9': "Lo debatimos en su día y discutido, ellos estaban tranquilos con lo que teníamos. No hemos ido al mercado porque era suficiente con lo que había. El tiempo dirá...".

Y era suficiente porque cuenta en la plantilla con Roberto Fernández. Precisamente sobre la oferta formal por el delantero por parte del Hull City que avanzó el Diario SPORT, explicó Monchi que "sí ha habido un interés": "No en la última semana, pero sí en agosto de un equipo inglés, no puedo decirlo pero todos sabéis cuál es. Una oferta por Roberto que rechazamos en el segundo 1. No era valorable. A partir de ahí no ha habido nada. Leía noticias de que nos iban a quitar a Roberto y me ofrecían 8.500 delanteros para sustituirle. Pero Roberto, el míster y yo estábamos todos tranquilos".

La figura de Manolo González

Finalmente, quiso Monchi defender a Manolo González. Preguntado por el ruido alrededor del técnico en caso de que lleguen malas rachas, Monchi explicó que "la temporada pasada salió ovacionado". "La confianza es total, hemos pensado los dos en el largo plazo. No he cambiado nada. Los debates de redes sociales nos llevan a confusiones que no son reales. Manolo es una persona querida".

Y sobre el trabajo codo con codo con el míster, desveló que "ha sido fácil trabajar con él. Hemos discutido y discrepado en algunos perfiles, pero la toma de decisión ha sido consensuada. Ni yo le he dicho a todo que sí, ni él me ha dicho a todo que sí".

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Deberá ahora la dirección deportiva trabajar en la renovación de contrato de algunos futbolistas, como Omar El Hilali, Pol Lozano, Cabrera o Edu Expósito: "Hay algunas que ya tenemos en mente. Empezaremos a afrontarla de forma más concienzuda ahora que sabemos cómo ha quedado la plantilla".