Monchi insiste en los fichajes y anuncia una nueva salida: "Está a punto de cerrarse"

Tras la presentación oficial de Unai Núñez con el RCD Espanyol, el director deportivo de la entidad, Monchi, tomó la palabra para hacer un balance del mercado e insistió, como ya dijo esta misma semana, en que la plantilla necesita "dos o tres" nuevos fichajes, pero no avanzó nombres ni si serían cedidos o en propiedad.

"Cuando establecemos el perfil del jugador, ponemos las cualidades técnicas, tácticas o físicas, pero no pongo diferencial. Mi trabajo, el trabajo de mi departamento, es intentar complementar, y utilizo un verbo tuyo, la mejor plantilla posible con los argumentos que tenemos. Ese es mi trabajo”, comentó. “Si van a ser jugadores en propiedad, como el caso de Alex, o van a ser jugadores cedidos con opción de compra, como son los casos de Unai o de Hartman... Ya veremos. Si yo pudiera hacer todas las operaciones de jugadores cedidos con opción de compra, sería perfecto. Es como si tú compras un piso y te lo dejan un año para que lo veas y después lo compras”.

En ese sentido, el andaluz insistió en que "hay una normativa que hay que cumplir, que es el límite salarial. Y estamos trabajando con todos esos parámetros”.

"A mí me hubiera gustado tener esos dos, tres jugadores ya aquí, pero también entiendo que el mercado te marca unas directrices y esas tienes que seguir. Los jugadores están señalados, pero a día de hoy no se dan las circunstancias deportivas o económicas para poder dar el paso definitivo”, reconoció.

Uno de los nombres descartados totalmente es Marc Roca, un jugador que ilusionaba a la afición, pero que su lugar está cubierto con perfiles como Urko González de Zárate, Pol Lozano, Gabriel Moscardo, Rafa Bauza y Edu Expósito: “Ni lo estamos barajando, ni lo hemos barajado en ningún momento. Sé que a la afición perica le gusta, porque además tiene pasado perico, pero no ha sido nunca un objeto de posibilidad”.

Aun así, Monchi no descartó que pueda haber alguna incorporación antes del debut oficial en Liga, este domingo ante el Levante en Cornellà de Llobregat: "Puede ser, pero no nos tiene que obsesionar. No va a cambiar el rendimiento del equipo de cara al domingo porque llegue un jugador o dos, porque yo creo que lo que tenemos que es confiar en la base que hay”.

“Paralelamente tenemos que seguir trabajando hasta el día 1 para mejorar la plantilla o reforzar la plantilla en todo aquello que creamos y podamos hacerlo”, añadió al respecto.

En el cuadro de salidas, Monchi afirmó que ha habido "12 operaciones, 11 y una que está a punto de cerrarse".

Su primer año en Barcelona

Este mercado de fichajes de verano ha sido el primero de Monchi como directivo perico. Para él, "está siendo motivante porque he encontrado un club donde me estoy sintiendo cómodo y trabajando muy a gusto con mis compañeros de trabajo, con la gente de la 21, con la gente de Cornellà y con la propiedad. Para mí eso era muy importante”.

En pleno trabajo, admitió que será "feliz" solo si el equipo "gana".

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De cara a la nueva temporada, aseguró que el objetivo es mejorar la posición en LaLiga de la pasada temporada. "Ojalá estar ahí arriba. En ello estamos trabajando”, dijo.