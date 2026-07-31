Monchi inaugura las obras del nuevo estadio del San Fernando

Monchi es un hombre ocupado. Además de su ya conocido puesto en el Espanyol como director deportivo, también es presidente del club de su ciudad natal, el CD San Fernando.

Esta ha sido una semana ajetreada para él: mientras trabaja en nuevas incorporaciones, estuvo presente en Inglaterra el miércoles en el partido en el que Espanyol empató contra el Burnley, y al día siguiente presentó el acto que ha dado inicio a las nuevas obras del campo del San Fernando.

El estadio del equipo lleva desde 1992 con una pista de atletismo alrededor del terreno de juego, algo que nunca ha gustado a los aficionados, y tras varios años intentando poner en marcha las obras, finalmente el ayuntamiento ha dado el visto bueno para hacer la reforma.

El nuevo estadio tendrá capacidad para 8000 personas y el presupuesto para la renovación será ligeramente superior a los 12,5 millones de euros. Como presidente, Monchi ha inaugurado el acto que daba inicio a las obras: "Mucha gente no entiende el valor sentimental que tiene para mí este club. Mi deseo está claro: que los niños tengan la misma ilusión por ver en el estadio a sus ídolos que la que tenía yo cada tarde de domingo".

Monchi cerró su intervención deseando que "el CD San Fernando 1940 sea capaz de rememorar aquellas tardes de gloria en un futuro en el fútbol profesional y que el nuevo estadio sea testigo de ello. Porque toda gran historia comienza con un sueño, y ese sueño ha comenzado esta tarde. Que no nos despierten".

El acto también tuvo la participación de la alcaldesa del municipio, Patricia Cavada, la cual ha declarado que el inicio de las obras representa “mucho más que la construcción de un estadio”. También ha querido agradecer al actual director deportivo del Espanyol: "Va a ser un estadio que además tiene un aliado como es Monchi, que siente y que quiere a San Fernando".

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Además de las obras, el estadio cambiará su nombre a Isla de León, una decisión tomada por la directiva del club y por varios aficionados. Se prevé que el campo esté terminado para finales de 2027. El plan es claro: devolver al San Fernando al fútbol profesional, algo que no consigue desde 1964, cuando el club compitió por última vez en Segunda División.