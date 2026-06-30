Monchi confirma el primer fichaje: "Calatrava está cerca de ser jugador del Espanyol, faltan los típicos flecos"

La planificación deportiva del Espanyol sigue avanzando con movimientos en varias direcciones, tanto en llegadas como en salidas, y con varios frentes abiertos que podrían resolverse en los próximos días. En ese sentido, ‘Monchi’ repasó el estado de las operaciones en una intervención en el canal de Twitch del periodista Javier de Haro, donde ha dejado varios mensajes sobre el mercado perico.

Uno de los nombres propios es el de Calatrava, cuyo desembarco en el club blanquiazul está muy encarrilado. El director general deportivo lo dejó claro al señalar que “Calatrava está cerca de ser jugador del Espanyol, faltan los típicos flecos”. “Hay unos nombres que el aficionado ya tiene asumido, no será ninguna sorpresa si digo mañana que Álex será jugador del Espanyol, pero hay unos parámetros marcados y no vamos a precipitarnos”, agregó.

Las conversaciones con el club albinegro han sido fluidas, según el propio dirigente, que destacó el buen entendimiento entre las partes. “Ellos están entendiendo lo que queremos y nosotros, lo que quieren ellos”, explicó, en referencia a una negociación que se ha desarrollado con sintonía.

En paralelo, el Espanyol también trabaja en reforzar el lateral izquierdo, una posición clave tras la salida de Carlos Romero de vuelta al Villarreal. En ese contexto, aparece el nombre de Quilindschy Hartman, del Burnley, una alternativa que gusta en la dirección deportiva perica. “Es una opción importante para el puesto del lateral izquierdo, donde no podemos fallar”, afirmó Monchi.

Asimismo, el dirigente también dejó abierta la posibilidad de más movimientos inminentes: “Quiero que antes del día 7 se pueda hacer alguna cosa más”, avanzó, situando ese límite en el inicio de la pretemporada.

'Operación salida'

Monchi también actualizó el estado de la operación salida. El director deportivo explicó que el traspaso de Hugo Pérez al Torreense está muy cerca de concretarse: “Lo de Hugo Pérez está bastante avanzado”. Una situación similar vive Justin Smith, cuya marcha al Eldense entra ya en su recta final. “Con Justin Smith, estamos en la fase final”, aseguró. En cuanto al resto de futbolistas con contrato, dejó claro que, salvo novedades de última hora, todos están citados para arrancar la pretemporada el próximo 7 de julio.

En el capítulo contractual, el club también trabaja en la continuidad de piezas jóvenes. Monchi confirmó las conversaciones para la renovación de Ángel Fortuño, dejando abierta la posibilidad de una cesión: “Estamos intentando renovar a Ángel. Tenemos que estudiar las posibilidades que hay en el mercado, ver qué será lo mejor para su crecimiento”.

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La situación de Omar

Además, desveló que Omar El Hilali ya ha alcanzado los objetivos establecidos para prolongar su contrato hasta 2028, ampliando así su vinculación. “La idea es que Manolo tenga 19 o 20 jugadores de un nivel parejo. Mi objetivo es confeccionar una plantilla con la que Manolo tenga dudas para hacer el once cada jornada”, señaló el dirigente gaditano.