Monchi confirma la continuidad de Manolo González: "Vamos a depositar toda la confianza"

Ramón Rodríguez Verdejo, 'Monchi', ya es a todas luces el director general deportivo del Espanyol. El de San Fernando fue presentado en sociedad a los medios de comunicación y trató, entre otros temas, los planes a futuro tanto a nivel deportivo como financiero en el RCDE Stadium.

En la comparecencia estuvieron el presidente de la entidad, Alan Pace, además del CEO Mao Ye, así como otras figuras del club blanquiazul como Joan Capdevila, Xavi Andreu, Marco Otero o Tommy N'Kono, entre otras.

En primer lugar, Monchi dedicó unas palabras al presidente y a Garagarza, cuyo equipo de trabajo se encontraba presente en la sala: "Quiero dar las gracias a nuestro presidente Alan Pace por la confianza demostrada desde el primer momento para unirme al proyecto. En segundo lugar, tener unas palabras para Fran Garagarza y su equipo de trabajo: creo que es digno de mención el trabajo que ha realizado estos tres años. Mucho de lo que me he encontrado y de lo que me voy a aprovechar es gracias a él y a su grupo de trabajo. Desearle una recuperación lo más pronta posible".

Monchi, en la rueda de prensa de su presentación / VALENTÍ ENRICH

El de San Fernando destacó cómo fue su llegada: "He tenido una magnífica acogifa por parte de la organización, del club, presidente y empleados. Y un cariño grande por parte de la afición. Cuando uno es recibido de esa manera y encuentra esa sensación de que la gente espera algo de ti, lo siguiente que hay es responsabilidad. Vengo con una ilusión importante y unas ganas tremendas. Intentar poner todo de mi parte para que el proyecto del Espanyol sea lo más solido posible. Construir, a nivel deportivo y financiero, el proyecto que cualquier espanyolista desea. Un club con 126 años de historia, uno de los más importantes del fútbol español, merece que yo entregue lo máximo para mirar al futuro con optimismo".

Monchi, presidente del San Fernando y nuevo director general deportivo del Espanyol / San Fernando

Sobre la continuidad de Manolo González, Monchi fue claro: "Es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para que, con el presidente, podamos empujar para conseguir lo que dije anteriormente, un proyecto sólido. Desde la primera vez que hablé con él, sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndole en el día a día".

Dejó claro también Monchi que, en cuanto a inversiones, "el dinero no te da el éxito. Hay miles de proyectos en el pasado, en el presente, que a pesar de tener potenciales económicos no son exitosos. Creo más en crear las estructuras necesarias para, en un mundo como el fútbol actual, de que el club debe crecer y estoy convencido que habrá inversiones. No hablemos solo de dinero: hablemos de estructuras. Creo en los proyectos que tienen capacidad, dedicación, todas esas cosas que el dinero no sustituye. Sin eso, el dinero posiblemente se tire al vacío".

Eso sí, dejó también pinceladas de lo que será el equipo de la próxima temporada: "Tengo una información importante para la plantilla del futuro. He hablado con Mao para la parte financiera, me falta sentarme con una persona clave en la planificación, a partir de ahí hacer una fotografía de lo que queremos que sea la plantilla 2026/27 del Espanyol. Haremos salidas, entradas, jugadores que acaban contrato... pero primero debemos hacer la foto de lo que queremos".

"Hace dos temporadas el Espanyol estaba en Segunda, la pasada quedó 14º y esta, el 11º. Por la experiencia de otros clubes en los que he estado, cuando el tren se pone en marcha, para que la velocidad sea la mayor posible, necesita el empuje de todos. Vamos a hacer lo que creamos que es lo mejor para competir en Copa y Liga al mejor nivel. ¿Serán 5, 6, 10 fichajes? Ya veremos", puntualizó.

Monchi comparece como director deportivo general del Espanyol / VALENTÍ ENRICH

"Hay una reunión importante con Manolo que no se ha producido, era prioritario centrarnos en nuestras funciones. Sergio Ortega me ha puesto al día. Quiero escuchar a Manolo y lo que tiene en mente, conoce a los cedidos mejor que yo. Ha habido rendimientos muy buenos. En líneas generales, es para estar satisfecho. Evidentemente, habrá que ver qué espacios hay", agregó.