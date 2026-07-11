Monchi compra tres cromos nuevos, pero le falta uno por cambiar

El RCD Espanyol trabaja ya sin prisa pero sin pausa en la contratación de un central. Así lo dejó caer Monchi el pasado jueves. O más bien lo afirmó. El director general deportivo del club blanquiazul está siguiendo a la perfección su hoja de ruta en el mercado y no tiene previsto desviarse del plan.

El objetivo prioritario en los primeros días del periodo de transferencias no era otro que sustituir a las piezas que habían causado baja en posiciones clave del esquema de Manolo González. Un cambio de cromos, vaya. Primero fichó Monchi al sustituto de Ramon Terrats para la mediapunta, con la llegada de Àlex Calatrava por algo más de 5 millones.

Luego llegó el turno para el lateral que deberá dar la talla en un carril zurdo donde la baja de Carlos Romero dejó el listón muy alto. Será difícil -o prácticamente imposible- superar el nivel del lateral del Villarreal, pero Quilindschy 'Q' Hartman está dispuesto a afrontar el reto.

Gabriel Moscardo, jugador del RCD Espanyol, presentado / Gorka Urresola

Y finalmente se oficializó el fichaje de Gabriel Moscardo, que aterriza en Cornellà-El Prat no solo para sustituir a Charles Pickel, sino incluso para luchar por la titularidad en el doble pivote junto a Urko González y Pol Lozano.

Falta un cromo por cambiar

Pero de todas las bajas anunciadas hasta el momento, sin contar futbolistas que el año pasado se marcharon cedidos como Justin Smith, Hugo Pérez y Omar Sadik, únicamente le queda a Monchi encontrarle relevo a Fernando Calero y a Cyril Ngonge, aunque este último apenas participó tras llegar en invierno y la llegada de un extremo todavía deberá esperar.

Monchi, director general deportivo del Espanyol / Gorka Urresola

"Había una serie de prioridades porque han salido jugadores. Han salido Carlos Romero, Fernando Calero, Ramón Terrats, Pickel... Tres de ellos se han sustituido ya. Sin dar pistas... falta sustituir a Calero. Por ahora". Así soltó entre risas Monchi el pasado jueves su próximo objetivo. Y pese a que no quiso desvelarlos, sí dejó claro el director general deportivo que tiene los nombres muy claros y que Manolo González está de acuerdo: "Los nombres los tenemos claros, están hablados con el míster y está de acuerdo".

Se espera entonces que el fichaje de un central -que debe llegar para ser titular en una posición donde el Espanyol ha sufrido mucho en los últimos años- se produzca antes de concluir el 'stage' de pretemporada del equipo en Navata (Girona) el 22 de julio, aunque Monchi prefiere no marcarse plazos fijos para trabajar sin presión.

Una vez llegue el defensor, entrará el Espanyol en una nueva fase del mercado, que consistirá en aportar competencia en todas las posiciones posibles para elevar el nivel general de la plantilla. Eso sí, fue tajante Monchi al asegurar que no realizará grandes desembolsos por ningún futbolista de renombre. El exdirectivo del Sevilla prefiere gastarse el dinero que le proporciona Alan Pace en varios futbolistas de calidad antes que destinar gran parte de la caja a un solo fichaje, por muy estrella que sea.