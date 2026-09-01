Monchi cambia de cromos a última hora: Gorosabel por Rubén Sánchez

No apuntaba a un final de mercado frenético en clave blanquiazul, pero sí con la posibilidad de realizar un último movimiento. Y así sucederá. El RCD Espanyol cambia de cromos en el lateral derecho para cerrar una ventana de transferencias con hasta siete fichajes.

Era un secreto a voces que Rubén Sánchez quería marcharse de la entidad perica. El lateral no contaba para Manolo González y, además, tenía la fuerte competencia de Omar El Hilali en la banda derecha, por lo que Monchi le buscaba salida desde hacía semanas.

Aparecieron clubes como el PAOK, pero ninguno llegaba a las pretensiones del Espanyol. Hasta que entró en escena el Elche, que aprovechó las prisas del último día de mercado para cerrar su traspaso por medio millón de euros. El cuadro catalán se guarda un 25% de la plusvalía de una futura venta, según informa 'LaGrada'.

Rubén Sánchez da un pase con el Espanyol, durante un partido amistoso. / RCDE

Gorosabel, su sustituto

La marcha de Rubén Sánchez dejará a Manolo González con un único jugador del primer equipo en el carril diestro (Omar), complementado con el futbolista del filial José Ángel. Sin embargo, no quiere la dirección deportiva correr riesgos e, inmediatamente después de anunciar el adiós de su canterano, oficializará la llegada de su sustituto.

Según avanza el periodista Ángel García, Andoni Gorosabel se convertirá en el séptimo y último fichaje del Espanyol en la primera ventana de transferencias con Monchi al mando de la dirección deportiva. El futbolista llegará procedente del Athletic Club, donde disputó 64 partidos en las últimas dos temporadas pero no cuenta ya para el nuevo técnico Edin Terzic.

El defensa del Athletic Andoni Gorosabel y el centrocampista de Osasuna Víctor Muñoz, durante el partido de la jornada 33 de laLiga EA Sports, que el Athletic Club y el CA Osasuna disputan este martes en el estadio de San Mamés en Bilbao / EFE

A sus 30 años, canterano de la Real Sociedad y ex del Alavés, Gorosabel aportará veteranía a la zaga perica tras quedarse sin hueco en San Mamés, donde Jesús Areso y Hugo Rincón se postulaban como candidatos a la titularidad en el Athletic.

Siete altas, quince bajas

Con este último movimiento, el Espanyol cerrará un mercado de fichajes en el que ha firmado a Álex Calatrava, Vanja Drkusic, Unai Núñez, 'Q' Hartman, Bryan Zaragoza, Gabriel Moscardo y el propio Gorosabel, con un gasto total de algo más de 5 millones de euros.

En el capítulo de bajas, hasta 15 futbolistas abandonaron la entidad blanquiazul, ingresando únicamente 500.000 euros: Carlos Romero, Ngonge, Terrats, Pickel, Calero, Miguel Rubio, Justin Smith, Hugo Pérez, Pablo Ramón, Salinas, Antoniu Roca, Gragera, Omar Sadik, Pol Tristán y Rubén Sánchez.